Chivas vs. Pumas destaca en repechaje; así queda la reclasificación y clasificados a Liguilla del Clausura 2022

ESPN

Te presentamos los duelos de reclasificación del Clausura 2022 y el camino al título desde los cuartos de final, donde ya esperan Pachuca, Tigres, Atlas y América

Chivas vs. Pumas se roban las miradas del repechaje del Clausura 2022, partido que se llevará a cabo en el estadio Akron en busca de llegar a los Cuartos de Final.

Luego de 17 jornadas de fase regular, Guadalajara y Pumas chocarán en la reclasificación y complementan la fase los duelos entre Puebla vs Mazatlán; Monterrey vs Atlético de San Luis y Cruz Azul vs. Necaxa.

Pachuca terminó como líder del Clausura 2022 y junto a Tigres, Atlas y América, esperan rival en los cuartos de final.

Antes de que iniciara la Jornada 17, solo Tuzos y el equipo de Miguel Herrera tenían asegurado su lugar como los dos mejores equipos. En la última jornada, se definifieron los dos últimos equipos clasificados a cuartos de final y los enfrentamientos de la reclasificación.

América llegó a la Liguilla con el empate sin goles ante Cruz Azul en la última jornada. Las Águilas aprovecharon la derrota de Puebla ante Mazatlán y la igualada fue suficiente para confirmar su recuperación en el torneo, desde el último lugar al cuarto general.

Chivas tenía remotas opciones de evitar el repechaje y se acabaron apenas concluyó el empate 0-0 ante Necaxa, pero la combinación de resultados le otorgó la localía en la reclasificación.

Cruz Azul estaba obligado a ganar a América y llegaba directo a Liguilla, pero el empate lo mandó al octavo puesto de la clasificación y enfrentará a Necaxa.

Pumas logró su boleto a la fase final con un triunfo 2-0 sobre Pachuca, con dos goles de Juan Ignacio Dinenno.

Jornada 17

Necaxa 0-1 Chivas

Mazatlán FC 2-0 Puebla

Querétaro 4-0 FC Juárez

Atlas 1-1 Tigres

Monterrey 2-0 Tijuana

América 0-0 Cruz Azul

Pumas 2-0 Pachuca

Atlético de San Luis 1-3 Santos

León 4-4 Toluca

Equipos clasificados a cuartos de final

1. Pachuca

2. Tigres

3. Atlas

4. América

Partidos de repechaje

(5) Puebla vs. Mazatlán (12)

(6) Chivas vs. Pumas (11)

(7) Monterrey vs. Atlético de San Luis (10)

(8) Cruz Azul vs. Necaxa (9)