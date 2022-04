Ayuntamiento emite campaña para un regreso seguro a clases

María Arévalo

El gobierno que encabeza Eduardo Rivera Pérez comenzó una campaña para conducir de forma adecuada a través de 5 recomendaciones para este regreso a clases, tras 2 años de modelo virtual y luego híbrido por la pandemia covid-19.

Además el presidente informó que se implementará un operativo especial de vialidad y seguridad para que este regreso sea seguro.

En este sentido, el alcalde capitalino comentó que se reforzará la seguridad en la capital y se implementará un operativo especial para evitar accidentes viales.

A través de un video transmitido en redes sociales, el ayuntamiento recomendó a los capitalinos 5 consejos para ser un buen conductor, por ello no deben pasarse semáforos , respetar las indicaciones de los elementos de Tránsito, no utilizar el celular, bajar la velocidad y no conducir bajo el influjo del alcohol.