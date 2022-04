Hackean cuenta de WhatsApp de la diputada Lupita Leal

Jorge Barrientos

La diputada local Guadalupe Leal Rodríguez denunció en sus redes sociales el hackeo de su cuenta de WhatsApp desde el 14 de abril y que está siendo utilizada para extorsionar a sus contactos.

“Mi WhatsApp ha sido hackeado y está siendo utilizado para comunicarse con cada uno de mis contactos, amigos y familiares solicitando dinero a mi nombre”.

“Ya estamos tomando las medidas pertinentes, les pido hacer caso omiso a cualquier solicitud que les pueda llegar a mi nombre, ya que es totalmente falso”, añadió.

La diputada Lupita Leal se deslinda de esta situación y pide a la ciudadanía en general hacer caso omiso a estos mensajes.

El extorsionador envía mensajes con el texto: “Hola, ¿cómo estás?” y a quienes responden les pide dinero: “Te quiero pedir un favor mira hoy amaneció mi banca móvil con problemas, de hecho, en estos momentos estoy tratando de hacer una transferencia de un pago que me urge mucho y mi banca móvil no me deja ningún movimiento”

“Solicito a mis contactos reportar y bloquear la cuenta de WhatsApp como falsa y los invito a que verifiquen sus cuentas en dos pasos, ya que añade seguridad”, finalizó la congresista.