Cinco consejos para cuidar tus finanzas en Semana Santa

Staff/Rossi

No planificar gastos puede ocasionar problemas financieros

Prescindir de maletas de avión o alquiler de auto significa ahorros de hasta 5 mil pesos

La Semana Santa está muy cerca y ya se sienten los días libres que existirán debido a la fecha. Tomando en cuenta el Calendario Escolar 2021-2022, las vacaciones inician el lunes 11 y concluirán el viernes 22 de abril. Datos de la Secretaría de Turismo de México indican que la ocupación hotelera en Semana Santa durante 2021 fue del 58%, con la llegada de 5 millones de turistas, esto pese a la época pandémica en la que nos encontrábamos. Ahora que el número de contagios es menor, quizá estés considerando salir para esos días.

Sin embargo, uno de los temas que también debería tener tu atención es el cuidado de tu economía para ese viaje que tienes planeado. De acuerdo con Juan Carlos Flores, director general de la Fintech Doopla -primera en su tipo en haber obtenido la autorización para operar bajo la Ley Fintech-, no contar con presupuesto fijo para vacacionar puede traerte problemas financieros posteriores al término de tu aventura.

“Se trata de planificar con base en el dinero que tenemos, saber si en verdad podemos darnos el gusto de vacacionar o no. Al final, las deudas, obligaciones y compromisos que tenemos seguirán ahí cuando regresemos de nuestro viaje, por lo que no es recomendable sobregirar tarjetas de crédito”, comenta el también fundador de la empresa de tecnología financiera y enlista cinco consejos para cuidar tus finanzas en esta Semana Santa.

1.- Haz un presupuesto

Ya que elegiste el destino, es importante que investigues acerca de él para conocer un poco sobre sus lugares turísticos, restaurantes, etc. Esto te ayudará a planificar los sitios que visitarás, la cantidad de tiempo que pasarás ahí y hacer un aproximado de cuánto planeas gastar en cada lugar.

2.- Planea con tiempo

Un viaje planeado con antelación siempre es mejor que aquel que haces al último momento. Desde el incremento en los costos de boleto de avión hasta pagos de más del doble por una habitación de hotel.

De acuerdo con datos de Parametría, los destinos preferidos de las personas que sí salen de vacaciones, son la playa (49 %) y los pueblos mágicos (22 %). En tanto, 10 % prefiere visitar las zonas arqueológicas. Esto deja ver que si nos anticipamos incluso podemos mirar si hay sitios con disponibilidad o no.

3.- Visita lugares menos demandados

Hay sitios que se ponen de moda y se hace imposible visitarlos a precios económicos, esto puede englobar grandes ciudades o pueblos mágicos. Sin embargo, hay miles de lugares por descubrir que, aunque no sean los más elegidos, merecen la pena. No importa si prefieres playa o montaña, seguro que encuentras ese paraíso donde disfrutar en pareja, en familia, con niños o en soledad.

4.- Evita los lujos o compras innecesarias

Algunas veces la visita al mercado de la región se vuelve un desfalco cuando compramos recuerdos, prendas, adornos, etc, para llevar de recuerdo o de regalo esto debe hacerse con cuidado evitando comprar cosas que no vamos a utilizar. Prescindir de una maleta documentada en avión, por ejemplo, puede ahorrarnos hasta 800 pesos, pensar dos veces si necesitamos la renta o no de un vehículo significa un ahorro de 5 mil pesos como mínimo, incluso puede que un hotel resulte mucho más elevado frente a la renta de una habitación por aplicación.

5.- Cuida tus deudas

Si utilizaste tus tarjetas de crédito, es posible que el siguiente estado de cuenta te deje sin aliento. Toma un par de días para planear los pagos que realizarán, liquida aquella deuda que supone un mayor porcentaje de intereses, ajusten sus gastos y planes de los próximos meses para poder saldar tus pendientes.