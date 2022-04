Ayuntamiento presenta programa renovado de vídeo vigilancia

María Arévalo

La secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, presentó el nuevo sistema de vídeo vigilancia y este funcionará en una sola plataforma llamada Axxon, esto luego que se encontró al 5 por ciento del funcionamiento.

En este sentido, indicó que con esta única plataforma se tendrá integrado el sistema, “es importante que toda la ciudadanía pueda saber que hoy contamos con ojos hacia la ciudadanía y este sistema el que permite entregar a las autoridades cuando nos encontramos ante eventos delictivos”.

Ante esto, la directora de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI), Alejandra Cedillo, sostuvo que encontraron el Sistema en pésimas condiciones, por ello en la primera etapa se renovó todo el sistema que incluye el mantenimiento del sistema de monitoreo.

En la segunda etapa señaló que rescataron todo el equipamiento que era viable utilizar.

Asimismo, agregó que realizaron un diagnóstico para detectar las condiciones del sistema de vídeo vigilancia en colonias, “los resultados fueron desastrosos, pues no sé encontraron las condiciones para reintegrar y el 10 por ciento ha sido vandalizada, el 55 por ciento no sirve y solo el 27 por ciento si, pero no transmite una imagen se calidad.

Por su parte, el secretario de Administración