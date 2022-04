Niega Ignacio Mier Bañuelos que su papá busque la gubernatura del estado o que utilice la reforma eléctrica con ese fin

Jorge Barrientos

El presidente municipal de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, negó que su papá, el coordinador de los diputados federales de Morena en el Congreso federal, esté buscando la candidatura a la gubernatura de Puebla y aseguró que únicamente es “política ficción”.

En este tenor, el exdiputado local dijo que dichas versiones son “suposiciones”; al ser cuestionado sobre si, en caso de que la denominada reforma eléctrica no fuese aprobada por la cámara baja y el senado de la república, afectaría la vida política de los “Mier”, aseguró que cada uno tiene su vida por separado.

“COmo hijo, yo he platicado con él, no está en búsqueda de tal; creo que son suposiciones y que la reforma eléctrica no es ni va a beneficiar a una persona, va a beneficiar a un país, no va a beneficiar al diputado Ignacio Mier”.

Asimismo, comentó ser respetuoso de la vida política tanto de su padre Ignacio Mier Velazco y hermana, la congresista local Daniela Mier Bañuelos, así la detención de la diputada local suplente Sandra Nelly Cadena Santos, vinculada proceso por tentativa de homicidio y posesión de armas de uso exclusivo del ejército.