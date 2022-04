En la Fenali, Mónica Soto Icaza presenta su libro de cuentos Tacones al vuelo

Staff / IMR

La narradora y editora conversó con su público en el tercer patio del Edificio Carolino

Al hablar de su más reciente libro, Tacones al vuelo, la escritora Mónica Soto Icaza señaló que en los relatos que lo integran buscó hacer un desdoblamiento de la personalidad del ser humano -“no somos uno, somos muchos”, dijo-, a través de diversas experiencias que vive su protagonista y una narrativa que rompe con la estructura tradicional.

En la edición 35 de la Feria Nacional del Libro de la BUAP, la autora de Tacones en el armario, Galletitas para un funeral, Diccionario erótico y El arte de hacer y vender libros en México, entre otros títulos, dijo ser una escritora de literatura erótica: “Siempre que escribo desemboco en el sexo”. La también editora, en 2004 creó Amarillo Editores, explicó por qué los tacones se convirtieron para ella en un objeto de poder.

“Los tacones llegaron a mi vida cuando estaba recién casada; a mi exmarido le gustaban los tacones y él me compró los primeros. Cuando él me pone el cuerno me enojo y escribo mi primera novela erótica, Tacones en el armario, allí la protagonista le es infiel al marido…los tacones fueron ese símbolo de mi relación con él. En esa novela me di cuenta de que el erotismo es lo mío y los tacones son para mí un símbolo de poder”.

Tacones al vuelo, libro de cuentos, contiene un QR que al abrirlo aparece un audiolibre: la autora lee cada una de estas narraciones, las cuales en el texto van acompañadas de una lista; por ejemplo, un listado de atributos a mujeres “buenas” o “malas”.