Samira Rached quiere corre en las trucks en 2022

Staff/Rossi

La piloto tapatía Samira Rached dijo que su objetivo en el 2022 es correr en las Trucks México para lo cual ya entablo conversaciones con patrocinadores que la ayudarán en su nueva participación dentro del automovilismo deportivo mexicano.

“Hace algunos meses fui mamá y después me pude a pensar cual sería mi futuro en el mundo motor, decidí definitivamente retirarme de los monoplazas y mi mirada se centró en las Pick Up. Creo que es una categoría muy competitiva y eso es lo que me gusta”, dijo la tapatía.

Habló sobre el tema de los patrocinadores y dijo que si bien no es fácil se está abriendo poco a poco: “El patrocinio deportivo es una estrategia de marketing basada en la publicidad o mecenazgo de clubes, personas o eventos deportivos que, debido a la repercusión que alcanzan, el producto o servicio que se vende llega a un público muy amplio y heterogéneo y eso es lo que las marcas deben de entender. Creo que algunos ya lo van haciendo y a pesar de lo que provocó la pandemia, la publicidad no se puede detener”.

“Creo que voy bien ya hay marcas interesadas y ahora lo importante será albergarme en un buen equipo, porque lo que yo quiero son resultados”, aclaró Rached.

“Aprovecharé cada salida a la pista para aprender en las primeras carreras, pero de que daré mi máximo esfuerzo no debe de quedar duda. Agradezco a mi familia que siempre me han impulsado desde siempre así que espero corresponder con un buen espectáculo para todos, para que sigamos dando de qué hablar ahora en NASCAR”, comentó

Por último Samira Rached dijo que la intención es estar presente en las 12 carreras de la temporada que inicia en abril en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.