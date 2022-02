Pocos boletos vendidos para concierto de Reyli Barba en Tlaxcala

EL CONFESIONARIO

Por: Ray Zubiri

De los 2300 boletos que se tienen que vender para el concierto de Reyli Barba en el Centro Cultural Universitario Tlaxcala este 5 de marzo ya nada más faltan 2200, así está el panorama del concierto que ofrecerá el cantante en esta ciudad donde tal parece que los únicos testigos serán las pirámides del Xochitecatl y eso que son dos años en los que no pisa un escenario Tlaxcalteca.

Lo bueno que ese dicho de que el ar­tista vive del aplauso del público es sólo un decir, si no imagínense lo desnutrido que estaría mi buen Reyli, que es un artis­ta muy talentoso, recientemente con sus sencillos Contigo quiero y Mi reina maya, ha tenido una gran aceptación de sus se­guidores, mismos que ni enterados esta­ban de que se presentaría en la ciudad de donde es oriundo el Tlahuicole, y eso ellos mismos me lo contaron cuando los con­tacté para escribir estas líneas.

Ahora entiendo esos contratos tan exi­gentes como el de Alejandro Fernández, donde hay una cláusula que dice si el afo­ro donde se llevará a cabo la presentación no está a 80% no se presenta.

Esto es porque, a veces, los empresa­rios no le invierten a la publicidad o me los engañan haciéndoles creer cosas que no son, imagínense que ni siquiera sus fans del artista estaban enterados de que estaría en su ciudad, eso habla de lo mal que esta la promoción del recital lamen­tablemente el afectado siempre será el ar­tista por estas malas decisiones.

ROMEO Y JULIETA AHORA EN PODCAST

Estos días platiqué con el actor Pierre Louis ya que Televisa Digital presentó Ro­meo y Julieta, el podcast, un proyecto que retoma la memorable historia de amor es­crita por William Shakespeare, protagoni­zada por José Pablo Minor (Romeo Mon­tesco), Ana Valeria Becerril (Julieta Ca­puleto), Pierre Louis (Mercucio), Móni­ca Dionne (Lady Capuleto y narradora), Mauricio García Lozano (Fray Lorenzo y narrador).

El podcast es un formato que hoy en día escucha muchísima gente, no sé, pero se­ría una onda como la radionovela con al­cance mundial actualmente tiene más de 500 millones de consumidores. Pa­ra 2024, México será el segundo merca­do de podcasting más grande de Latinoa­mérica, con un aproximado de 42.8 mi­llones de escuchas mensuales, de acuer­do con Acast, plataforma independiente de podcasts líder en el mundo.

La adaptación en audio de la clásica historia de amor, busca recordarnos la época en que la familia se reunía a escu­char una radionovela.

Bajo la dirección de Óscar Uriel y An­gélica Rogel, esta nueva producción de Televisa Digital consta de ocho episodios. Romeo y Julieta, el podcast, está disponi­ble en las plataformas de audio Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Acast y Google Podcast.

NOELIA NO ESTARÁ EN GRANDIOSAS

Debido a esto, hablé con el productor de GranDiosas, Hugo Mejuto, quien me confirmó al elenco final de su celebra­ción D.O.C.E, donde estarán: María Con­chita Alonso, Dulce, Ángela Carrasco, María del Sol y Jeanette. Para celebrar por todo lo alto se suma al elenco una de las estrellas del regional mexicano, Ali­cia Villa Real.

D.O.C.E es el título que llevara la gira de estas mujeres GranDiosas, con un re­pertorio con el que podrán a cantar a to­dos el público y es que Hugo está ponien­do toda la carne en el asador y con todo este concepto se presentara en diversas ciudades de la República Mexicana, como Ciudad de México el 29 de abril, Queréta­ro el 30 de abril, Monterrey el 6 de mayo, Mérida el 7 de mayo, Veracruz el 10 ma­yo, Tijuana el 13 de mayo, Mexicali el 14 de mayo, Tampico el 28 de mayo y Xala­pa el 11 de junio.

