Los cobradores de impuestos siguen azotando a las familias, acusó el arzobispo de Puebla

Jorge Barrientos

El Arzobispo de Puebla, monseñor Víctor Sánchez Espinosa durante la misa dominical, aseguró que no se debe de ignorar tanta injusticia, tanta violencia y tanta marginación.

El líder religioso comentó que la situación que vivió Jesús se sigue viviendo en la actualidad, ya que luego de 20 siglos el sermón de la montaña o de las bienaventuranzas sigue, la situación que criticó en su momento no es distinta en nuestros días.

“Los cobradores de impuestos siguen azotando a las familias quizá con otros nombres conduciéndolas a la pobreza extrema; o sea que han cambiado las cadenas pero lo presión sigue existiendo este mundo tan injusto, tan violento, lo sigue criticando Jesús”.

En este sentido el representante de la Grey católica dijo que predicar que los pobres son los bienaventurados de Dios, no puede gustar a un mundo que solo cotiza el prestigio, el dominio, la comodidad, el placer, a muchos, tal vez no les no les puede gustar este sermón y no podemos seguir viviendo ignorando tanta injusticia tanta pobreza tanta maldad tanta violencia tanta presión.