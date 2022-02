Estrenan tráiler de ‘Lightyear’; así es la nueva historia del astronauta

MILENIO

Sin duda ‘Buzz Lightyear’ tenía razón al decir que no era únicamente un juguete durante sus apariciones en las películas animadas de Pixar, ‘Toy Story’. Fue lanzado el nuevo tráiler oficial del spin off, Lightyear y todos los fans tienen sus expectativas muy altas de lo que llegará a ser.

Toy Story es una de las películas más famosas y recordadas de Pixar, esto se refleja en la gran lista de series y largometrajes animados que han sido lanzadas que se suman a la historia de las 4 películas originales.

Ready for take-off 🚀 Check out the brand-new poster for Disney and Pixar’s #Lightyear 👨‍🚀 pic.twitter.com/hz43ABE3bE

— Disney and Pixar's Lightyear (@PixarsLightyear) February 8, 2022