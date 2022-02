Donovan Carrillo cierra una actuación inolvidable en Beijing; culmina en el lugar 22

ESPN

El mexicano hizo historia al participar en la final del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo terminó con una puntuación de 218.13 en la final del Patinaje Artístico en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 durante el programa libre. Luego de una rutina de poco más de cuatro minutos, el patinador mexicano tuvo una puntuación de 138.44 en el programa libre, misma que se sumó a lo que consiguió el lunes pasado y el total lo colocó en la posición 22 de la competencia.

Con solo 22 años y oriundo de Zapopan, Jalisco, Donovan hizo historia al colocarse como el deportista mexicano con el mejor resultado en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. Desafortunadamente Donovan no aspiró a un sitio más destacado en la tabla final, pues durante su rutina se presentaron momentos accidentados, incluyendo una serie de caídas.

La gloria de las medallas perteneció al estadounidense Nathan Chen, quien terminó con un puntaje de 332.60 y conquistó el oro. La plata y el bronce fueron para los japoneses Yuma Kagiyama y Shoma Uno con 310.05 y 293.00 puntos, respectivamente.

Para la final, Donovan Carrillo utilizó en su programa las canciones Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; Sway de Dean Martin y María de Ricky Martin, temas que llenaron de sabor latino la pista de hielo en territorio chino.

De igual forma, su vestuario destacó la noche de este miércoles, pues Carrillo utilizó un traje con dos mil piedras Swarovski diseñado por el estadounidense Brad Griffie, quien ha vestido a medallistas en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos de Invierno. Con un traje negro, con vivos plateados, el patinador mexicano compitió en la final de Beijing 2022.

Donovan se convirtió en el primer patinador artístico mexicano en 30 años en los Juegos Olímpicos de Invierno y logró su clasificación luego de quedar en el lugar 20 en el Campeonato Mundial en 2021.

Antes que Donovan, representaron a México Ricardo Olavarrieta quien participó en 1988 y 1992, mientras que en el lado femenil estuvieron Diana Evans en 1988, y Mayda Navarro en 1992. Sin embargo, ninguno de ellos pudo clasificar al programa largo.

¡𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼́𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻! ❄️⛸️ 🇲🇽 El jalisciense @DonovanDCarr, concluye en el lugar 2️⃣2️⃣, su primera participación en Juegos Olímpicos de Invierno, con una puntuación total de 218.13 unidades, en la Final varonil del #PatinajeArtistico #Beijing2022 👏👏👏👏 pic.twitter.com/1Z57HCHPLd — CONADE (@CONADE) February 10, 2022