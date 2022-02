EL UNIVERSAL

Vive Latino rendirá homenaje a muertos por la pandemia En el Vive Latino de este año, se va a festejar la vida y se va a homenajear a los que murieron debido a la pandemia, expresó Daniel, de La Gusana Ciega, junto a varios músicos y organizadores que dieron a conocer sobre los pormenores del festival que el año pasado se tuvo que cancelar.

“El sentimiento entre público, medios y músicos es festejar a la vida, con la responsabilidad de homenajear a los que se nos fueron, eso es él Vive Latino, una fiesta y estamos emocionadísimos con el corazón a flor de piel, lo vamos a disfrutar mucho”, comentó el músico.

Además, Jordi Puig y Robie Lear, organizadores del festival, adelantaron que en este año por primera vez se instalará una “Aldea musical”, en la cual todos aquellos interesados en saber cómo funciona la industria de la música podrán participar, previo un registro en la página oficial del evento.

“Nos encantó la idea de poder proveer información para que la gente pueda entender que hay detrás del negocio de la música. Es pensado para músicos emergentes, que quieren saber cómo manejar sus estrategias dentro de la música, también para la gente que quiere trabajar dentro de la industria como técnicos de producción, disqueras, etc., vamos a tener gente experta que pueda explicar todo eso”, señaló Lear.

También se explicó que habrá una convocatoria para escoger a seis bandas, las cuales serán las que estén tocando dentro de la Aldea Musical, y se van a ir escogiendo de varios foros de la Ciudad de México, como el Foro Indie Rocks, el Foro del Bajo Circuito y también de varias Universidades de la Ciudad de México.

No sólo lo organizadores celebran que este año por fin se realizara el festival, sino que también ya dieron luz verde para seguir organizando el Vive Latino en España, cuya primera edición no se pudo realizar por la pandemia, así lo informó el productor español Nacho Royo.

“Me ha tocado venir de España al festival muchas veces, desde el principio empecé a notar una vibra muy especial en este festival y así fueron pasando los años y cada vez me quedó más claro que teníamos que traspasar las fronteras y llevarlo a España, finalmente en el año del 2019 ese sueño parecía que se iba a cumplir, llegó lo que todos conocemos y tuvimos que cancelar y ahora estamos muy convencidos que en este 2022 vamos a poder conseguir esas sinergias que hemos estado buscando…”, detalló.

Por su lado, Rocko, vocalista de Maldita Vecindad, aplaudió el trabajo que han hecho todos los organizadores para sacar adelante el evento, a pesar de los inconvenientes de la pandemia.

“Creo que él Vive Latino es un festival que nos pertenece a todos, a los que tocamos, los que han cubierto el evento, a la sociedad mexicana que ha gozado y apoyado por 22 años y obvio a la producción que lo hace posible…”, apuntó Rocko.

Mientras que Lino Nava, de La Lupita, agradeció a la música por ser la que ayuda a curar muchos males y enfermedades y mantenernos a flote en la vida diaria.

“Creo que el hecho que estemos aquí sentados ya es una ejemplo del poder curativo de la música, que modifica las moléculas, nos ayuda a sentirnos mejor y hay como una fuerza en nosotros que llama a juntarnos, es increíble poner un disco y sentir comunión, pero nada se compara en que cuando se toca una canción en cada uno de los escenarios del Vive Latino, retiembla la tierra, yo recuerdo con emoción que, en todos los festivales que he participado a los músicos tocar y me pone la piel chinita…”, expresó.

La edición del festival Vive Latino 2022 se llevará a cabo los días 19 y 20 de marzo en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, en el cual hasta el momento están confirmadas las siguientes bandas:

Aczino, All Them Witches, Ambar Lucid, Banda MS, Batallas de Campeones, Biznaga, Black Pumas, Blssom, Bruses, C. Tangana, Camilo Séptimo, Cecilia Toussaint, Centavrvs, CNVS, Conociendo Rusia, Daniel Quien, Devendra Banhart, Dread Mar I, Elis Paprika, Erich, Eruca Sativa, Fangoria, Fernando Delgadillo, Gary Clark Jr,. Gepe, Gran Sur, Grandson, Gustavo Santaolalla, Javier Blake, Julieta Venegas, Kevin Kaarl, La Banda del Bisonte, La Delio Valdez, La Gusana Ciega, La Isla Centeno, La Lupita, La Tribu, Lido Pimienta, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Los Blenders, Los Cogelones, Los Fabulosos Cadillacs, Los No Tan Tristes, Los Señores Blues Band, Love Of Lesbian, Luis Pescetti, Making Movies, Maldita Vecindad, Massacre, Milky Chance, Moenia, Mogwai, Nancys Rubias, Oh’Laville, Okills, Patrick Miller, Pelo Madueño, Pixies, Ramona, Residente, Santa Fe Klan, Serbia, Siddhartha, Son Rompe Pera, Taburete, Technicolor Fabrics, The Marías, Trueno, Vanessa Zamora, Vetusta Morla y Wos.