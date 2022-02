Tom Brady no descarta un regreso a la NFL

Quién

El futbolista más grande en la historia de la NFL, Tom Brady , confirmó la semana pasada su retiro de los terrenos de juego, una decisión ligada a su deseo de poder pasar más tiempo con su familia y, ciertamente, al hecho de que ya aseguró éxitos que no tiene precedentes en este deporte. El ya ex quarterback, de 44 años, cuenta con siete anillos de campeón de Super Bowl y ningún equipo de la liga ha podido acumular tantos trofeos.

Sin embargo, el también esposo de la supermodelo Gisele Bündchen , con quien tiene tres hijos, ha dejado la puerta a un posible regreso a la competición profesional en su última entrevista, aunque por el momento se siente muy ‘satisfecho’ con la decisión tomada y no planea volver a ponerse las botas a corto plazo. En ese sentido, Brady se tomará las cosas con calma y vivirá el día a día. ‘Voy a afrontar las cosas a medida que vengan. Creo que es la mejor forma de analizarlo, porque al mismo tiempo, sabes, prefiero no decir que de este agua no beberé. Pero al mismo tiempo… Me siento muy satisfecho con la decisión, pero ya veremos cómo me siento de aquí a seis meses’, confesó a su paso por el podcast Let’s Go .

Solo unos días antes, el deportista estadounidense se dirigía a los millones de seguidores que tiene en Instagram para darles las gracias, además de para expresar su emoción, por la infinidad de mensajes de cariño, homenajes y demás elogios que ha venido recibiendo desde que anunciara que, tras 22 temporadas en la élite, había llegado el momento de poner fin, quizá solo de momento, a su carrera deportiva. ‘Me siento muy agradecido por las relaciones tan maravillosas que he podido hacer. Lo que más me llena es la forma en la que he tenido un efecto en la vida de tanta gente. Y lo cierto es que a mí también me han cambiado la vida’, afirmó en una publicación de Instagram.