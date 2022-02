Tres nominaciones en los BAFTA para la nueva película de Guillermo del Toro

ARISTEGUI NOTICIAS

“El callejón de las almas perdidas”, estrenada en enero, es un drama de suspenso, con un elenco encabezado por Bradley Cooper, Rooney Mara y Cate Blanchett.

Guillermo del Toro lo hizo de nuevo… Su más reciente película, El callejón de las almas perdidas, figura ya en la lista de nominadas a los premios BAFTA en tres categorías: Mejor Cinematografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario.

Este jueves, la Academia Británica de las Artes y Ciencias Cinematográficas y de la Televisión anunció sus nominaciones a la 75 edición de los Premios BAFTA 2022, que tendrá lugar el 13 de marzo en el Royal Albert Hall, en Londres.

Para esta nueva película, el equipo del director mexicano estuvo integrado, entre otros, por Dan Laustsen, en la cinematografía; Tamara Deverell y Shane Vieau, en diseño de producción, y Luis Sequeira, en vestuario, quienes ahora contenderán por uno de los mayores galardones del séptimo arte.

🇲🇽 Guillermo del Toro ha conseguido tres nominaciones técnicas en los próximos @BAFTA con la película Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas):

⭐ Mejor fotografía

⭐ Mejor diseño de producción

⭐ Mejor diseño de vestuario. 📸 #NightmareAlley 👏👏 @RealGDT pic.twitter.com/mHOeALOPPw — KlausM. (@MKlaus73) February 3, 2022

El elenco principal está formado por Bradley Cooper, como Stanton Carlisle; Rooney Mara, como Molly, y Cate Blanchett, en el papel de Lilith Ritter.

El callejón de las almas perdidas, estrenada en enero, es un drama de suspenso, basado en la novela Nightmare Alley, de William Lindsay Gresham, publicada en 1946, con una primera versión cinematográfica en 1947, dirigida por Edmund Goulding.

Del Toro, galardonado a lo largo de su carrera con el Oscar, el Globo de Oro, el Goya y el Ariel, escribió el guión del filme junto con su esposa, la guionista Kim Morgan.

“Lo que decidimos muy claramente Kim Morgan y yo, al escribir el guión, es que no queríamos juzgar a los personajes, queríamos entenderlos. La película trata de verdad, mentira, realidad y perdón“, relató el mexicano en una entrevista reciente.

El Callejón de las Almas Perdidas – Tráiler Oficial – HD pic.twitter.com/dAFa7kWgYJ — gaming cold war creador de contenido juegos (@coldwar32679758) January 18, 2022

En esta historia, un joven y ambicioso trabajador de una feria (Bradley Cooper), con un innegable talento para manipular a la gente, se une a una psicóloga (Cate Blanchett) que es aún más peligrosa que él.

“Me pareció muy interesante seguir a un personaje que vive de la mentira hasta que se tiene que enfrentar a la verdad“, declaró.

Del Toro descubrió la novela de Gresham en los años 90 y quedó fascinado.

“En todas mis películas, para mí el monstruo más grande no es el monstruo, sino el ser humano. De la novela me cautivó esa capacidad tan brutal que tenía el autor para mirarse a sí mismo a través de ese personaje sin piedad, pero entendiéndolo”, explicó semanas atrás. “Me pareció muy interesante seguir a un personaje que vive de la mentira hasta que se tiene que enfrentar a la verdad“.

En El callejón de las almas perdidas, se aleja de las criaturas fantásticas que suelen poblar sus películas más recordadas, como El laberinto del fauno o La forma del agua, para adentrarse en el cine negro.

Nivelar el campo de juego

Dune, la épica adaptación del clásico de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve, es la gran favorita con 11 candidaturas. Le siguen El poder del perro, de Jane Campion, con 8 nominaciones, y Belfast, de Kenneth Branagh, que opta a 6 premios.

Junto a las tres favoritas, por el BAFTA a la mejor película del año optan también Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, y No mires arriba, de Adam McKay. Las 10 candidatas al premio al mejor filme británico del año son la propia Belfast, Ali & Ava, Claroscuro, Cyrano, ‘Después del amor, Hierve, La Casa Gucci, Sin tiempo para morir, Todos hablan de Jamie y Última noche en el Soho.

Esta 75ª edición , que en su ceremonia de entrega tendrá como presentadora a la actriz y comediante australiana Rebel Wilson, vuelve a reflejar un cambio de tendencia en los premios más importantes de la Academia británica. Tras una innovadora revisión de diversidad de la institución en 2020, los BAFTA han destacado por nominar tanto a producciones de Hollywood como a otras de corte independiente, con protagonistas de diferentes etnias y filmes de diversas nacionalidades.

“La clave de toda la revisión es asegurarse de que más votantes vean más trabajos y todos los cambios se orientaron a eso. Se trata de nivelar el campo de juego“, aseguró Krishnendu Majumdar, presidente de los BAFTA, en declaraciones a Variety. “No se trata de estipular cuotas [en las nominaciones], porque no sentimos que eso fuera correcto y la gente no quería eso. Solo quieren que su trabajo sea reconocido”, añadió.

Prueba de ese cambio de paradigma son las nominaciones de esta 75ª edición, que siguen la línea ya marcada por los BAFTA otorgados el año pasado, en los títulos como Rocks, El glorioso caos de la vida o The Mauritanian obtuvieron varias nominaciones. En este caso, destacan especialmente la categoría a la mejor dirección, en la que están nominadas tres mujeres cineastas (Jane Campion, por El poder del perro, Audrey Diwan, por El acontecimiento, y Julia Ducournau, por Titane) y tres realizadores que han rodado en una lengua diferente al inglés (las cineastas francesas Diwan y Ducournau y el japonés Ryûsuke Hamaguchi con Drive my car).

España aspirará al BAFTA al mejor filme de habla no inglesa con Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, donde competirá contra la japonesa Drive My Car, del mencionado Hamaguchi; la italiana Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino; la francesa Petite maman, de Céline Sciamma, y la noruega La peor persona del mundo, de Joachim Trier. Entre las ausencias, la más destacada es la de Kristen Stewart, quien no ha logrado una candidatura a la mejor actriz por su papel de Diana de Gales en Spencer.