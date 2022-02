Conflicto UDLAP: Abogado del grupo Cecilia Anaya y Luis Ernesto Derbez dijo que solamente el juez 60 de lo civil puede restituir la institución a la fundación Mary Street Jenkins

Carlos Robledo acusó que resolutivo del martes del juez local “fue un engaño más de los espurios”

María Huerta

Carlos Robledo, abogado de UDLAP del grupo de Cecilia Anaya y Luis Ernesto Derbez, informó que sólo el juez 60 de lo civil de la Ciudad de México puede determinar si la universidad es restituida a la Fundación Mary Street Jenkins, tras señalar que el resolutivo del juez local ayer fue “un engaño más de los espurios”.

En rueda de prensa vía zoom, añadió que sólo ingresarán al campus por la vía legal, luego del resolutivo que dé el juez 60 de lo civil y el juez de Cholula.

Llamó a los jóvenes a ser prudentes y no generar afectaciones para la sociedad, como el cierre vial del martes en inmediaciones del campus, “haría un llamado a los alumnos para que no violentan algo que no es necesario, la ley está de nuestro lado, si se meten por la fuerza podría haber alguna afectación personal”.