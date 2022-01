Entrevista al actor Manuel Paulin

María Beatriz Muñoz Ruiz

Hoy os traigo una entrevista a un gran actor mexicano que ha llegado al mismísimo Hollywood, un actor que no lo tuvo fácil pero nunca se rindió, un ejemplo a seguir para los jóvenes que desean caminar en su misma dirección. Pero aparte de actor, tengo el placer de decir que es una excelente persona y ha sido un honor conocerlo, su humildad hace que su grandeza sea mayor. El esfuerzo de su trabajo ha hecho que cada vez sea más conocido internacionalmente, no olviden su nombre, Manuel Paulin.

Como fueron tus comienzos y cuando fue el momento en el que supiste que deseabas ser actor.

A los 6 años de edad vi una película protagonizada por la señora Gabriela Roel, esa película me marcó, desde ese entonces decidí que me iba a dedicar a esto, a poderme meter en las vidas de personajes distintos, soy muy chismoso y metiche ¿sabes? Actuar me da la oportunidad de conocer las vidas de otra gente, de crearles historias, de saber que hacen cuando nadie los ve y eso me llena de vida.

Cuéntanos un poco sobre tu carrera de actor

Empecé haciendo teatro a los 16 años, en un concurso escolar a nivel nacional acá en México, gane premio como mejor actor de comedia y de ahí me llevaron a hacer teatro profesional, mucho tiempo después hice mi primer película, es una producción independiente del director Luis Monterrubio llamada “El Hombre que fue al Infierno”, a los meses entré a TV Azteca a hacer mi primer telenovela, “Pobre Rico… Pobre”, eso me catapultó para hacer otra película del mismo director que la primera llamada “Maten a Leo Méndez” terminando me llamaron para hacer otras telenovelas y capítulos de una serie que se llama “Lo que Callamos Las Mujeres” de ahí me llevaron a Telemundo a protagonizar algunos capítulos de la serie “Historias de la Virgen Morena” terminando fui a hacer “El Mariachi” y la vida de “Jenny Rivera” dejé la actuación un par de años para dedicarme a la radio y en el 2018 regresé al cine, en octubre pasado hice mi debut en producciones estadounidenses con la película “Nogales” y en este momento me encuentro haciendo la segunda llamada “Deadly Games”.

Háblanos sobre tu infancia y dinos si hubo alguien que la marcó especialmente.

Mi infancia no fue tan agradable, tengo pocos recuerdos bellos, y como tal no hubo alguien de manera directa que la haya marcado, pero sí un evento muy especial, a los 15 años me salí de casa para vivir en las calles de la ciudad de México, en busca de mi carrera, en casa se oponían totalmente a que yo me dedicara a esto. No me estoy quejando y en realidad lo agradezco, eso me dio la fuerza para aprender que JAMÁS voy a dejar de luchar por alcanzar mis sueños.

Eres locutor, poeta, actor de cine, teatro y televisión. Si tuvieras que quedarte solo con una de esas facetas, ¿Con cuál te quedarías?

Jajajaja esa es una pregunta difícil, amo ser actor, es mi pasión más grande, el cine tiene una magia única y especial, la televisión es maravillosa, el teatro es la mamá, la radio es un mundo mágico y la poesía es mi manera de externar lo que siento. Todo es una manera de expresarme, de gritar lo que de otra manera solo callaría.

Háblame de cómo es hacer cine en Estados Unidos

El proceso es lento, pero lo prefiero así, cuando te llega algo de golpe corres el riesgo de perder piso y a diario trabajo para mantener los pies en la tierra, hasta ahora he hecho personajes que muchos llaman “pequeños” sin embargo marcan la historia y esto de avanzar paso a paso me ayuda a aprender mucho más, trabajar y conocer a actores que desde siempre han estado en Hollywood, que tienen una escuela con un nivel mucho más grande que el que tenemos acá me deja más enseñanzas que el protagonizar películas a la primera, así que cuando sea mi momento ¡estaré mejor preparado!

Cuéntanos una anécdota que te haya sucedido mientras actuabas y que recuerdes.

¡Hay tantas! Cuando decidí (a los 6 años) que me iba a dedicar a esto, decía que yo iba a ser actriz, esto por que cuando terminé de ver la película que te conté al inicio, le pregunté a mi madre que como se llamaba lo que hacía esa señora en la película, me dijo, ella es actriz, así que desde ese entonces y hasta los 13 años de edad, yo juraba, aún que todo el mundo se burlaba de mi, que yo iba a ser la mejor actriz de México… en retrospectiva ¡hasta a mi me da risa!

¿Cuál es tu película preferida?

When Harry Met Sally y Amelié Poulin, la primera por la combinación de comedia con la historia de amor (lo lamento, pero soy un romántico empedernido) y la segunda por tener una fascinación especial con el cine francés, el trabajo del director, sus encuadres, los colores que usó me hicieron volar el cerebro!

¿En qué película te hubiera gustado trabajar?

Mira, más que película, porque son muchas en las que quisiera estar, en realidad todas jeje, te diré en qué serie hubiera soñado grabar, una que posiblemente tú y los lectores la conocen se llama “El Ministerio del Tiempo” soy ministérico declarado, poder trabajar con dos grandes como Hugo Silva o Nacho Fresneda, vivir de cerca aún en la ficción la historia de España, trabajar con un equipo como el que tuvieron durante sus 4 temporadas, de ambientación, de caracterización etc…¡hubiera sido feliz de poder estar ahí!

¿Cómo ves el tema del cine en estos momentos en los que el virus no nos permite volver a la normalidad aún?

Mucha gente criticó a Tom Cruise por haber gritado al equipo de producción hace unos meses por no llevar la mascarilla, a pesar de no estar a favor de cualquier tipo de violencia, entiendo perfecto porque lo hizo, en estas producciones había equipos de gente muy grande trabajando detrás de cámaras, ahora son únicamente los meramente necesarios, y arriesgar por negligencia al equipo no es correcto, el mundo entero cambió a partir de la pandemia y eso me llena de dolor pero quienes hacemos cine o televisión tenemos una responsabilidad muy grande, la de entretener, divertir y advertir que nos tenemos que adaptar a esto de cuidarnos, que no podemos bajar la guardia, me duele sobre manera saber que cientos de miles de hermanos y hermanas han perdido la batalla, y ojalá las palabras pudieran llevar consuelo a los familiares, pero mi manera de hacerles saber que estoy con ellos (puede sonar muy superficial) es no dejar de hacer lo que hago.

¿Prefieres cine o televisión? Y ya que has trabajado en los dos ámbitos ¿Qué diferencia hay en la forma de trabajar en un sitio y en otro?

Prefiero… ¡los 3! Cine teatro y TV, las técnicas actorales son totalmente distintas, pero creo que no tengo una favorita, hasta ahora.

Si pudieras volver al pasado ¿Qué consejo te darías a ti mismo?

Que no cambie nada de lo que tiene que vivir para poder llegar a donde ha llegado, que el camino es largo y difícil, pero que vale la pena cada una de las lágrimas, cada una de las risas, me faltan años para estar en donde quiero, pero no movería nada, no quitaría ni un obstáculo.

¿Dónde podemos ver tu trabajo? ¿Nos puedes indicar tus redes sociales para poder seguirte?

No soy muy activo en redes sociales pero

Pueden seguirme en Instagram @manuelpaulinoficial

En Facebook como Manuel Paulin, prometo que estaré más al pendiente y que también empezaré con tik tok y todas estas que están de moda, ¡esto de la tecnología no es lo mío! Jajajajajaja

Si pudieras pedir un deseo al 2022 ¿Cuál sería?

El personal es poder tener la capacidad y salud para no dejar de vivir de lo que hago, que venga más trabajo, más cine, más televisión y más poesía, que mi familia esté bien cuidada, que mis amigos tengan lo necesario para estar bien, y que todos quienes tenemos la posibilidad de seguir respirando tengamos salud, que este maldito virus deje de cercenarnos y que no se lleve a nadie más.

¿Qué consejo le darías a la gente que desea ser actor o actriz?

Se tienen que llenar de paciencia, no dejar de prepararse a diario, esto no es una carrera de 100 metros planos, esto es una maratón con muchísimos obstáculos, que nunca dejen de luchar y de soñar porque los sueños ¡SIEMPRE se pueden alcanzar!!