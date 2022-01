Personas que se contagian de Ómicron logran inmunidad contra variantes covid: López-Gatell

Excelsior

Las personas que se contagian con la variante Ómicron de covid-19 logran tener inmunidad contra las variantes ya existentes, reveló Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Para no dejar lugar a confusión de personas que pudieran pensar, pues mejor me infecto, en vez de ir al puesto de vacunación, la respuesta contundente es no lo haga, porque el riesgo de enfermar y padecer enfermedad grave también tiene variantes individuales.