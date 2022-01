Arturo Flores, vuelve a la acción participando en la YACademy Winter Series

Staff/Rossi

León, Guanajuato, a 21 de enero de 2022.- El piloto mexicano, Arturo Flores, vuelve a la actividad deportiva en Estados Unidos, participando en el YACademy Winter Series Presented by Cooper Tires 2022; esto en Sebring y Homestead durante la última semana de enero y las primeras semanas de febrero, dando así el banderazo inicial a un nuevo año.

Atrás ha quedado un 2021 lleno de aprendizaje para el guanajuatense Arturo Flores, mismo que incluyó su debut en la F4 U.S. Championship en donde pudo estar de tiempo completo, además de tener un fin de semana soñado en la F4 NACAM durante el Gran Premio de México de la F1, en donde logró el triunfo en la última vuelta de aquella competencia, subiendo así a lo más alto del podio del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ahora es turno de regresar a la acción tras el receso decembrino, estando nuevamente al volante gracias al apoyo de Flexi, Old Gringo y Serviacero, quienes sigue acompañándolo. Las fechas para el YACademy Winter Series Presented by Cooper Tires 2022 son: Enero 24-25 (Sebring), Enero 27-28 (Homestead), Febrero 9-10 (Sebring), Febrero 15-16 (Homestead).

Arturo Flores:

“Me siento muy emocionado y con muchas ganas de demostrar que puedo mantener la buena racha con la que cerramos el 2021, además de seguir con el gran apoyo que me ha brindado la gente de Flexi y Old Gringo, dos marcas importantes que me permiten continuar en este camino. Quiero que este sea un año de resultados en donde reflejemos todo lo aprendido en la temporada pasada”.

“Vengo del receso, fue una buena oportunidad para disfrutar de la familia; sin embargo, la realidad es que en el plano deportivo esta será mi primera oportunidad para estar nuevamente al volante. Como lo dije, trabajaré para tener un año de buenos resultados en la F4 U.S., ya conociendo el auto, la categoría y sabiendo mi capacidad”.

Así dará inicio un prometedor 2022 para Arturo Flores, piloto mexicano que seguirá su camino de aprendizaje y crecimiento en el ámbito internacional, buscando resultados importantes para catapultar su aún joven carrera.