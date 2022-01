‘Chucho’ López sobre su llegada a Necaxa: “Voy a dar el máximo de mí y lucharé por el puesto”

ESPN

El seleccionado guatemalteco comienza una nueva etapa en la Liga MX, vistiendo los colores del Necaxa

AGUASCALIENTES — El 2022 inició con un cambio de aire para el futbolista Antonio de Jesús López en la Liga MX. Tras disputar la primera jornada del Torneo Clausura 2022 con el Club América, fue cedido a préstamo al Necaxa y ya se incorporó a los entrenamientos bajo la orden del entrenador argentino Pablo Guede.

Tres días después de oficializarse su vinculación con el Club Necaxa por todo el año 2022, ‘Chucho’ López rompió el silencio y compartió en charla exclusiva con ESPN Digital sus impresiones sobre el nuevo equipo que defiende en su carrera futbolística.

“He tomado bastante bien el cambio de equipo. En la llegada a Necaxa me arroparon bien, así que estoy feliz y contento. Tengo toda la nueva ilusión y energía renovada”, expresó el mediocampista de 24 años, nacido en México, con ascendencia guatemalteca, lo que hace que sea tomado en cuenta por Selección Nacional de Guatemala.

Jesús López tuvo todo su proceso formativo en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20 del Club América. Curiosamente hizo su debut profesional con el equipo mayor en el año 2018 ante el Necaxa, en el Estadio Victoria. Ahora es su casa y toma el nuevo reto futbolístico como una revancha.

“Estar en Necaxa es como una revancha para mí. Vengo con muchas ganas y estoy con sed, me siento feliz y emocionado. Voy a luchar por mi puesto y haremos lo mejor posible. Para empezar, el objetivo con Necaxa es calificar a la liguilla y luego ir avanzando paso a paso”, manifestó López.

Respecto a su posición dentro de la cancha, ‘Chucho’ López ha mostrado polifuncionalidad. Confiesa que aún no ha platicado con el técnico Pablo Guede, sin embargo, manifestó sentirse cómodo en la media cancha. “Todavía no está clara la posición donde vaya a jugar, pero donde me ocupen voy a dar lo máximo de mí. Mi posición preferida es en el mediocampo, de contención, enganche o por fuera, pero en el mediocampo”.

Por último, no se olvidó del apoyo que ha recibido por parte de la afición guatemalteca en redes sociales, así como de la propia de Necaxa y agradeció el respaldo. “Lo tomo con mucha responsabilidad y agradezco mucho el apoyo de parte de la afición. Voy a dejar lo mejor de mí en cada partido y entrenamiento”.

Selección de Guatemala

En cuanto a la Selección Nacional de Guatemala que ya cuenta con la dirección técnica de Luis Fernando Tena tras el primer acercamiento que tuvo durante el microciclo, Jesús López recoció que ya tuvo comunicación con el estratega y le servirá para aprender.

“Siento que llega a aportar mucho y hay que aprenderle todo. Será como una nueva experiencia y todo suma”, puntualizó Jesús López, quién es uno de los legionarios que Tena estará tomando en cuenta para los partidos de Guatemala.