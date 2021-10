Invertirá Gobierno Estatal para regionalización de juzgados y notarías: MBH

Staff/IMR

-El mandatario manifestó que la actual administración coadyuva para garantizar el acceso a la justicia

-Reiteró que la designación de notarios será por concurso y no por mandato del Ejecutivo estatal como ocurrió en el pasado

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. –Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y dar certeza jurídica a las y los poblanos, el Gobierno del Estado destinará recursos para la instalación de juzgados y notarías en las 32 regiones de Puebla, informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta durante videoconferencia de prensa.

El mandatario detalló que la inversión será de apoyo para el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, a fin de llevar a cada región juzgados que faciliten a la población realizar cualquier acción en materia penal o familiar.

Indicó que el proyecto contempla también la instalación de oficinas del Instituto Registral y Catastral del Estado, ya que esto forma parte de todo el trabajo de modernidad en las prestaciones gubernamentales.

Respecto a las notarías que se abran, Barbosa Huerta puntualizó que la designación de notarios será por concurso y no por mandato del Ejecutivo estatal como ocurrió en el pasado. Agregó que próximamente será emitida una convocatoria para dicho proceso y la cual será totalmente transparente: “el gobernador se ‘cortó el dedo’ para asignar notarios, que no me toquen la puerta a mí, a mí no me toca eso”.