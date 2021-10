Carlos Peredo Grau y Eduardo Rivera…del infierno al paraíso

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Uno tomó las siglas de Morena para reelegirse como edil de Teziutlán, mientras que el otro utilizó la alianza PRI-PAN-PRD etc en su retorno como presidente municipal de Puebla. Pero, aunque quizás ellos no lo sepan, Carlos Peredo Grau y Eduardo Rivera Pérez tienen en común algo mucho más poderoso: Pasaron del infierno morenovallista al paraíso barbosista.

Carlos Peredo ha sido alcalde teziuteco ya en 4 ocasiones, con la que inició el pasado viernes.

En una de las anteriores, 2011-2014, se convirtió en uno de los presidentes incómodos, indeseados del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien no solamente hizo que su Congreso local le fincara un pliego de observaciones por más de 21 millones de pesos, sino que no le importó dañar al propio municipio, a Teziutlán, que el morenovallismo dejó fuera de la solicitud a la federación para convertirlo en “Pueblo Mágico”: Fotonota: Lorenzo Rivera toma protesta como presidente municipal de Chignahuapan

La persecución morenovallista desde el poder legislativo contra Peredo Grau fracasó y hoy no solamente se convirtió en el primero que logra la reelección sucesiva en dicho municipio, sino que también es uno de los ediles que contó con la presencia del gobernador Miguel Barbosa en la toma de protesta:Video desde Puebla: Luis Miguel Barbosa destacó que “Carlos Peredo ha tenido y tendrá todo el respaldo de mi gobierno”

Incluso, se dio el lujo de ganarle de manera contundente a su peor adversario y detractor, a su némesis, al morenovallista Toño Vázquez: Acusan que con boletas apócrifas pretenden coaccionar el voto en favor de Toño Vázquez en Teziutlán

DE LA SOBREVIVENCIA AL PALACIO MUNICIPAL

El caso de Eduardo Rivera Pérez no es muy diferente. Le tocó el primer trienio del morenovallismo y, al finalizar, pese a que supuestamente ambos eran del mismo partido, la mayoría panista-morenogalista en la Legislatura 2014-2018 le armó un pliego de cargos por 12.7 millones pesos e inhabilitó por 12 años:Eduardo Rivera, colaborador de Vázquez Mota, inhabilitado por 12 años en Puebla

La fobia Eduardo Rivera VS Moreno Valle era tan grande, que –incluso- en el 2018 surgió la posibilidad real de que el primero contendiera por Morena en las elecciones concurrentes de ese año, aunque, cuando el exgobernador se dio cuenta de que le necesitaba como candidato en Puebla capital, hizo que su Congreso le “perdonará”.

A diferencia de la pésima y tortuosa relación con el exmandatario estatal, después del resultado de los comicios de junio pasado el ya presidente municipal de Puebla en funciones y el gobernador Miguel Barbosa han mostrado en reiteradas ocasiones la cercanía y buenas relaciones entre ambos: Gobernador Barbosa calificó a Eduardo Rivera como un hombre decente y experimentado.

Así que Carlos Peredo Grau y Eduardo Rivera no solamente acaban de tomar posesión de sus nuevos cargos como ediles de Teziutlán y Puebla, sino que –al menos políticamente- renacieron.

JAVIER TIRADO, EX ALCALDE DE CHIGNAHUAPAN EN FUGA

Muchas cosas –casi todas malas – se dicen de Javier Tirado, el expresidente municipal de Chignahuapan: Que dejó la ciudad como su nombre lo dice, que no hizo nada en tres años, que hasta su negocio “El Palacio de las Esferas” está cerrado o por quebrar, que hizo pactos con grupos delincuenciales, etc.

Lo cierto, lo concreto es que en su trienio el municipio se tiñó de sangre, predominó la delincuencia, el hampa, que se apoderó de la ciudad. Como lo dijo el propio gobernador Miguel Barbosa Huerta el sábado pasado, durante el evento político de toma de protesta del nuevo alcalde, Lorenzo Rivera Nava, cuando el mandatario admitió que los chignahuapenses han sufrido una severa crisis de delincuencia: Seré un aliado del Gobierno de Chignahuapan, afirma Barbosa Huerta

También resulta más que entendible que Javier Tirado haya huido de Chignahuapan, no solamente por su pésimo ayuntamiento, sino –sobre todo- por la advertencia del propio Barbosa Huerta de que irán con todo a investigar la gestión pasada de este municipio y las relaciones y compromisos que haya hecho el exedil.

En ese evento, el mandatario estatal no solamente externó su respaldo político e institucional a Rivera Nava, a quien le dijo que lleva una buena carrera en el sector público. También le mandó un consejo/advertencia, cuando le exigió no desviarse del camino y no caer en vicios:Fotonota: Lorenzo Rivera toma protesta como presidente municipal de Chignahuapan