Plantea López Obrador plan de apoyo inédito para Michoacán

Michoacán tendrá un incremento de efectivos militares, marinos y de la Guardia Nacional en zonas donde hay presencia del crimen organizado, y la nómina del magisterio será entregada vía remota por el gobierno federal, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo encabezó el lanzamiento del Plan de Apoyo a Michoacán en el que estuvieron presentes los titulares del gabinete federal, quienes detallaron las acciones que realizarán en la entidad.

El titular del Ejecutivo recordó que al inicio de su administración se decidió que el gobierno federal entregaría al gobierno estatal el monto de la nómina del magisterio estatal, sin embargo, los recursos eran desviados.

Hemos convenido con Alfredo de que se va a tener una sola nómina y que se va a federalizar toda la nómina de los maestros michoacanos ya no se va a enviar el dinero, aunque Alfredo es un hombre honesto, muy distinto a otros, de todas maneras, ya no va a haber intermediarios, se le va a entregar de manera directa al maestro, la maestra el salario”, adelantó López Obrador.

El titular del Ejecutivo destacó que el gobierno federal se hará cargo de la deuda que tiene el gobierno estatal con los profesores de la entidad, que tiene dos meses de atraso en el pago de nóminas.

Con esa medida se buscan desactivar las protestas del magisterio contra el gobierno estatal que, entre otras consecuencias, ha traído la del bloqueo de vías del ferrocarril en varios puntos de la entidad.

En materia de seguridad, puntualizó que se tiene bien definida la política de no confrontar abiertamente a las bandas del crimen organizado que operan en la entidad, sino más bien dar oportunidades de desarrolló a la población en especial a los jóvenes.

Dijo que en la entidad “se mezcló el interés del crimen con el interés de la política”

La política en materia de seguridad está bien definida, no es declarar la guerra, eso ya quedó atrás, porque eso además de inhumano resultó un rotundo fracaso, esa ya no es la estrategia, tampoco la de proteger a un grupo y combatir a otro. Es legalidad sin impunidad para nadie, es no inclinarnos a favor de nadie”, sentenció el titular del Ejecutivo.