México recupera 5,746 piezas arqueológicas y documentos históricos en 3 años

La titular de Cultura, Alejandra Frausto, señaló que desde 2018 a la fecha se han podido recuperar 5,746 piezas arqueológicas y documentos históricos, los cuales fueron repatriados de cinco países.

“De diciembre a 2018 a la fechas se han han repatriado 5,746 bienes, de los cuales 5,149 son bienes arqueológicos y 597 históricos, en los ultimo días fuimos testigos de casos particulares”, señaló la titular de Cultura.

Durante la conferencia desde Palacio Nacional, la titular de Cultura señaló que el pasado 16 de septiembre, como un regalo desde Italia, se le hizo saber que detuvieron un evento donde pretendían subastar piezas importantes de México.

“El patrimonio no es un artículo de lujo, no tiene precio, hacemos un llamado a las autoridades para suspender estas acciones que atentan contra la cultura y la identidad de pueblos y naciones. El patrimonio no se vende, se ama y se defiende, no se puede amar lo que no se conoce”, mencionó.

E indicó: “estamos muy agradecidos porque se han repatriado 633 piezas, el viernes llegaron 22 y en proceso están 17 más”.

Y precisó que “lo anterior es gracias a los esfuerzos nacionales que servirán para que no se sigan realizando este tipo de eventos -subastas de piezas nacionales-” por ejemplo explicó “que una subasta en Alemania fue un fracaso”.

Además, indicó que las piezas recuperadas se podrán observar en la magna exposición que serán exhibidas en dos lugares: en el emblemático edificio de la Secretaría de Educación Pública y en el Museo Nacional de Antropología.

También agradeció los esfuerzos de los embajadores para recuperar las piezas y dijo que “entre todos seguiremos cuidando los símbolos que nos dan identidad”.

Y destacó la participación de la doctora Beatriz Gutiérrez, porque sin su participación “todo esto no sería posible”.