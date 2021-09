En qué gastará el gobierno estatal más de 97 mil millones de pesos en el 2022?

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Lo informó el Senador de Morena Alejandro Armenta, el presupuesto aprobado para el estado de Puebla en el ejercicio 2022 será de 97 mil 400 millones de pesos, lo que representa 7 mil 200 millones de pesos más que en el presente 2021.

El presupuesto para estados y municipios es de acuerdo a la población que tengan, reciben más los que más población tienen. Por ser el estado más poblado del país el Estado de México es el que más presupuesto recibe probablemente el doble que Puebla.

Pues bien, el del 2022 será un presupuesto histórico nunca antes recibido por el estado de Puebla, casi cien mil millones de pesos, es muchísimo dinero, bien aplicado beneficiará mucho a los 6.6 millones de poblanos, sobre todo a los que menos recursos tienen.

No se sabe cómo aplicará el gobierno del estado estos recursos, en qué sectores y el monto en cada uno de ellos. Creo y así debe ser, esos recursos se aplicarán en el sector salud para mejorar y ampliar la infraestructura, en el campo para impulsar proyectos productivos de los productores, en capacitación, transformación y comercialización, en el sector educativo apoyando a los estudiantes de todos los niveles para que salgan adelante ante esta pandemia, apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, apoyo al turismo para generar una mayor derrama económica, generación de más empleos para los jóvenes, apoyo a la seguridad con más elementos y equipos.

Creo estos son los sectores prioritarios a los que deben aplicarse los más de 97 mil millones de pesos.

No se sabe cuánto gasta el gobierno del estado en el gasto corriente, en el sueldo a los más de 35 mil maestros, a los más de 4mil trabajadores al servicio del estado, a todos los funcionarios de primer nivel, secretarios de estado, directores de áreas, etc., no se sabe si el gobierno estatal paga los diputados locales y todos los trabajadores del Congreso del estado.

Si el gobierno del estado paga todo eso, fácil se va a gastar la mitad del presupuesto del 2022, es decir, unos 48 mil millones de pesos, si es así ya poco quedará para todos los sectores indicados, en sueldos se irá la mitad o más de la mitad del presupuesto en sueldos.

Tampoco se sabe si el gobierno estatal otorga partidas a los 217 municipios, si es así es posible que el gasto se vaya a más del 60 por ciento del presupuesto y entonces menos dinero habrá para los sectores prioritarios.

Un gobierno que gasta mucho en sueldos no genera desarrollo ni bienestar en la mayor parte de la población porque casi todo se le va en sueldos, salarios.

Un presupuesto de 97 mil 400 millones de pesos suena bonito, mucho dinero, un gobierno rico ante un pueblo sumido en la pobreza, de nada sirve tanto dinero si no se genera desarrollo y bienestar para las mayorías.

Esperamos que el gobierno de Morena en Puebla demuestre que sabe administrar y que va a aplicar inteligentemente esos recursos en beneficio de los poblanos, no queremos un gobierno rico y un pueblo pobre.