AMLO, CNTE, Senado, Diputados, Informe… Y el pueblo?

Staff/Rossi

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

“Aiga sido como aiga sido” …verdad o mentira…blanco o negro…el suceso ocurrido el viernes pasado en Chiapas en que hubo y no hubo “mañanera”…quitó presión a los problemas que presenta la pandemia del Covid-19, reanudación de clases –llueva truene o relampaguee- y…párele de contar…

Y en el ambiente político la situación está al rojo vivo con el cambio en Gobernación a donde llegó un leal seguidor del Presidente Andrés Manuel López Obrador López Obrador, como lo es el ex gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández, con el que hay grandes lazos y que dicen gobernó con mano dura. Tal parece que el Tabasco Power, con su filial Chiapas, se refuerza.

El viernes cuando el ejecutivo federal iba rumbo a su mañanera que se celebraría en instalaciones militares de Chiapas, se encontró con un plantón de integrantes de la CNTE, Sección 7 y durante unas dos horas la camioneta donde viajaba quedó parada y el Presidente no bajó y palabras más menos dijo…No acepto chantajes, aquí espero…Muchas aristas tiene el hecho que requieren muchas horas de análisis, muy serios. Viene el tercer informe de gobierno, oficial, pero a mitad del sexenio ya son por lo menos 12, así que para el primero de septiembre seguiremos escuchando y viendo en redes, radio, televisión y periódicos algunos de los 13 spots que hemos contado…y nos enteraremos de la realidad del desencuentro AMLO-CNTE…Y es que en nota de Proceso, publicada ayer sábado y fechada en Tuxtla Gutiérrez, se informa: TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).– La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas se deslindó este sábado de las acusaciones que han recibido tras “el supuesto bloqueo y retención del presidente de la República”, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusaron de orquestar “un plan de provocación”. La CNTE en Chiapas rechazó las acusaciones sobre la “supuesta retención” del presidente, y afirmó que él decidió quedarse ahí como parte de un “plan de provocación para justificar la ofensiva” contra la disidencia…qué cosas… Olga Sánchez Cordero, para reforzar, dicen, a Ricardo Monreal Ávila en el Senado, Martí Batres Guadarrama, secretario de gobierno para ocupar la dirección político electoral de la CdMx y cuidar la imagen de Claudia Sheinbaum Pardo, número uno para la 4T en 2024. Augusto Adán Hernández, “paisano, amigo y compañero entrañable” le ha dicho el Presidente López Obrador…más cosas…

Recuerda que hace unos días el pastor de los legisladores federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, declaró que irían por todo para manejar el reino de San Lázaro, pues bien… Los coordinadores parlamentarios de la coalición “Va por México”, que integran PRI, PAN y PRD, informaron que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) será presidida por el legislador priista, Rubén Moreira Valdez, durante el primero año de la LXV Legislatura. Celebraron el acuerdo, y reconocieron apertura de Morena para que la presidencia de dicho órgano legislativo sea rotativa y el tercer año será presidido por el PAN…Mier Velasco por su parte comentó: “Nosotros vemos con beneplácito que sea el diputado Rubén Moreira quien encabece la Jucopo. Creo que tendremos la posibilidad de que, con diálogo, con consensos, podamos construir una agenda en beneficio de México”… Dijo que Morena, logró, por unanimidad, tener su propuesta de vicepresidenta y secretaria de la Mesa Directiva y así lo hará, posteriormente, en la Junta de Coordinación Política, “porque nosotros luchamos por ideales y principios y no por cargos”. “Morena privilegiará de manera sustantiva la participación de las mujeres de su bancada y que encabecen más comisiones en la Cámara de Diputados”, subrayó…Ya sabe, urbanidad política, cual debe, esperamos que a partir del primero de septiembre veamos sesiones de altura de miras… Es de notar que por primera vez, la composición inicial de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, tendrá una conformación paritaria absoluta con 250 mujeres y 250 hombres, de los siete grupos parlamentarios que la integrarán: Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD, informó la Secretaria General, diputada morenista, Graciela Báez Ricárdez…Y en el Senado, lo mismo…la Ministra y ex de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila…tuvo una recepción, luego de que designada como la Presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara Alta, de primer orden, aunque dicen los grillos que el asunto no es tan fácil, así que…pronto empezarán a salir detalles de las luchas y… pero mientras tanto solo miel sobre hojuelas…

DE VOLADA: El CEN del PRI designó a Christian Guzmán Lucero Jiménez y Rafael Ramos Bautista como presidenta y secretario general provisionales del Comité Directivo Estatal, respectivamente, mientras se consulta la reelección estatutaria de Néstor Camarillo Medina e Isabel Merlo Talavera como dirigentes en Puebla en el periodo 2021-2025…El presidente municipal electo, Eduardo Rivera Pérez se reunió con la presidenta del Congreso local, Nora Merino Escamilla y Sergio Salomón, próximo coordinador de los diputados electos y dialogó con Iván Herrera Villagómez, Antonio López Ruíz, Arianna Hernández García y Mariano Hernández Reyes…buscando consensos… Con motivo de la entrega de la toma de nota, que se efectuó el pasado 4 de diciembre del 2020, por parte de las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que acredita el registro del Consejo Nacional Laboral (ConLabor) como organización sindical, se llevó a cabo en esta ciudad su primer pleno con la presencia de Carlos Montiel Solana, representante del presidente municipal electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Presidió René Sánchez Juárez, Secretario General de la FROC en Puebla, ante dirigentes y Representantes Sindicales, provenientes de diferentes estados del país; el presidente Nacional de la FROC-ConLabor, Antonio Álvarez, destacó que este pleno elaborará un análisis laboral y económico que actualmente se vive en el país, afectado por la emergencia sanitaria, derivada del COVID-19. No olvidándose de defender los derechos de los trabajadores y a su vez garantizar los espacios de trabajo y su estabilidad económica…Hasta la próxima D.M.