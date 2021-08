Matías Ochoa platica sobre su participación en “Guerreros”

Es actor, tiktoker e influencer oriundo de Argentina, que busca hacer carrera en México

Por Mino D’Blanc

Matías Sebastián Ochoa es un joven con gran impacto en redes sociales dado a su alcance en distintas plataformas, ya que además de ser actor y aparecer en distintos shows, es tiktoker y reconocido influencer. Participa actualmente en “Guerreros” en el equipo de Leones.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel.

MD’B: Un argentino ya mexicanizado.

MATÍAS: Llegué hace poco y el país me recibió de maravilla. Así que estoy muy contento y emocionado de estar en México.

MD’B: ¿Qué te trajo a México?

MATÍAS: Para empezar es el país de las estrellas, el país de los actores, el país de todo, así que me gustaría seguir creciendo como artista en este gran país y seguir creciendo como persona.

MD’B: ¿Por qué no te quedaste en Argentina, siendo un país que también tiene mucha actividad artística y de espectáculos?

MATÍAS: La verdad que todo empezó porque cuando tenía 19 años me mudé a Guatemala por trabajo, estaba demasiado cerca de México, me surgió una oportunidad de trabajo aquí y me vine para acá y la verdad que lo poco que he conocido hasta ahora me ha encantado, así que pienso quedarme mucho más tiempo acá.

MD’B: ¿Siempre quisiste ser actor?

MATÍAS: Toda la vida, desde muy chico. En Argentina vivía en una provincia donde no había mucha actuación, por lo que tenía que viajar hasta la capital Buenos Aires y no tenía la posibilidad de ir en ese tiempo. Surgió la oportunidad de Guatemala y ahora que ya tengo la facilidad de poder actuar en México la voy a aprovechar por completo.

MD’B: ¿Cómo llegó “Guerreros” a tu vida?

MATÍAS: La verdad el público de “Guerreros” me estuvo pidiendo mucho para el casting. La productora accedió en darme la oportunidad de que hiciera el casting, entré con todo y por suerte se pudo ganar, seguimos dando batalla y contento de poder seguir participando en “Guerreros”.

MD’B: ¿Cuáles son tus principales fortalezas para poder ganar “Guerreros” con tu equipo?

MATÍAS: Mi fortaleza es la inteligencia. Soy una persona demasiado rápida en los circuitos, soy muy ágil en los juegos aéreos también y siempre hay que tener la cabeza fría y pensar que no importa si vas atrás en una competencia, siempre se puede remontar. Así que hay que seguir creciendo, seguir avanzando y no perder la fe en poder llegar a tocar esa campana primero que el otro.

MD’B: ¿Cuáles son tus debilidades?

MATÍAS: No sea que me vayan a escuchar los Cobras y podría tener problemas… (ríe). No, mentira (ríe). Creo que un poco la fuerza, pero de igual forma soy muy fuerte.

MD’B: ¿Cuál consideras que es tu principal oponente?

MATÍAS: Tengo tres oponentes que son muy buenos del equipo de las Cobras que son Asaf, Jous y Jann. Ellos tres siento que tienen un nivel muy parecido y me pueden dar batalla. Así que sí tendría que esforzarme mucho para poder ganarles. Estoy un poco en desventaja porque ellos ya tienen en el reality tres meses, conocen todos los juegos, todas las mañas, todos los trucos y yo no. Así que con el tiempo tengo que ir probando errores, perdiendo, ganando, para tratar de ser mejor que ellos.

MD’B: ¿En este reality, qué has aprendido de ti que no te conocías?

MATÍAS: He aprendido mucho. Para empezar que no me debo de confiar, porque de repente te confías un poquito y una persona que no es tan buena compitiendo de repente te sorprende y te da ánimo de decir “¡upa!, no era tan bueno pero hoy jugó de maravilla! Entonces he aprendido a no confiarme y siempre jugar con toda la garra contra cualquier oponente.

MD’B: ¿Te ves en la final?

MATÍAS: Me veo en la final, pero levantando esa copa. Me veo ganando; a esta camisa de Leones le hace falta una estrella (ríe).

MD’B: ¿Por qué el equipo Leones tiene que ganar?

MATÍAS: Tenemos que ganar porque nuestra fanaticada se lo merece, porque confían mucho en nosotros, entonces pienso que se merecen mínimo el campeonato, tanto ellos como nosotros.

MD’B: ¿Cuáles son las pruebas que más se te dificultan?

MATÍAS: En este momento no he encontrado una prueba que se me dificulte tanto, tanto, tanto, porque no he jugado muchos juegos todavía. En este tiempo voy a seguir jugando más y ahí voy a descubrir cuál es el obstáculo que se me dificulta mucho más.

MD’B: ¿A cuál de los competidores de Leones o de Cobras admiras y por qué?

MATÍAS: Admiro mucho a Jous; siento que es un atleta muy completo en lo que es el Parkour, siento que es una persona muy disciplinada en lo que hace, siento como bastante admiración en su trabajo en el Parkour.

MD’B: ¿Por qué la gente tiene que ver “Guerreros”?

MATÍAS: Tiene que ver “Guerreros” porque demostramos en este programa lo que siempre pasa en la vida de las personas, que siempre tienen que dar la guerra, no importa en qué posición se esté, en qué lugar se esté, siempre hay que dar batalla. Cada una de las personas son guerreras, cada una tienen sus propias batallas, tienen sus luchas y tenemos que pensar que no hay que frenar en la vida, ni en el programa, ni en el juego, hasta llegar a tocar esa campana y ser feliz.

MD’B: ¿Qué viene después de “Guerreros” para ti?

MATÍAS: Estoy pensando mucho en meterme a actuar todas las horas que sean posibles, también a clases de acento neutro para poder neutralizar porque tengo el argentino muy marcado y para actuar me lo piden mucho, así que tengo que practicar mucho eso. Y me gustaría mucho hacer una telenovela, hacer la audición para el CEA para foguearme y crecer demasiado. Estoy esperando esas oportunidades.

MD’B: ¿No te han llegado propuestas?

MATÍAS: Por ahora nada porque soy muy bueno en México, llevo tres meses, así que esperemos que muy pronto lleguen propuestas.