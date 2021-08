La cantante y actriz Flora Martínez lanzó “Lover Man”

Rinde nuevamente tributo a Billie Holiday con este tema clásico del Jazz

Mino D’Blanc

La reconocida actriz y cantante Flora Martínez lanzó una de las más bellas baladas de la historia del jazz y de la música en general, titulada “Lover Man”, el tema clásico de la excelsa Billie Holiday, mismo que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

La producción corrió a cargo de su esposo, el músico de jazz José Reinoso, quien también tocó el piano y la guitarra, completando el combo una de las mejores bases de jazz de América Latina conformada por los argentinos Oscar Giunta en la batería y Flavio Romero en el contrabajo. La canción fue grabada entre Buenos Aires y Bogotá.

La artista comenta: “el jazz no va a morir nunca, ni el rock, ni el bolero, ni el blues, ni ninguna de las grandes músicas, pues su arraigo a nuestro ADN es algo indestructible que, como raza humana, necesitamos para respirar. Me parece bonito sentir que, en nuestros países latinos, que apenas una minoría muy pequeña escucha este tipo de arte, yo pueda contribuir grabando estas canciones que escucho desde hace tantos años, pero que en general no son conocidas para los latinos. Creo que son tesoros que debemos conocer pues si bien pertenecen al mundo anglo, son universales y pueden tocar la fibra de cualquier persona sin importar su lugar de procedencia”.

-Sobre Flora Martínez:

Flora Martínez es una de las actrices más sobresalientes de Colombia. En la década de los 90 cuando tenía tan solo 20 años de edad, había protagonizado todas las telenovelas más importantes de los últimos cinco años de su país. Deseosa de seguir creciendo en su profesión, se mudó por cinco años a la ciudad de Nueva York en donde estudió en el prestigioso Actors Conservatory, traducido al español como Conservatorio de Actores.

Con esa nueva idea y lejos de la fama de la que goza en Sudamérica, se dedicó a estudiar a profundidad el arte dramático. Además de trabajar como camarera, bar tender y modelar para pintores y escultores, Flora Martínez también encontró tiempo para estudiar violín y canto. Fue en esa época que descubrió a Billie Holiday que se transformaría en su principal referente como cantante y mayor fuente de inspiración interpretativa, por lo que ya le ha rendido tributos grabando “Good Morning Heartache”, “I’m A Fool o Want You”, “Blue Moon” y no podía faltar en el repertorio “Lover Man”.

