“Glowing Up”: nuevo sencillo de Cynthia Erivo

Por Mino D’Blanc

“Glowing Up” es el nuevo sencillo de Cynthia Ervio, cuarto sencillo de “Ch. 1 vs 1” de su nuevo álbum que saldrá el próximo viernes 17 de septiembre en Verve Records.

Coescrita por Erivo y Sean Douglas (Lizzo, Demi Lovato, Jason Derulo) “Glowing Up” es una balada reveladora que se construye hasta un innegable crescendo jubiloso. Cynthia Erivo comenta: “Quería escribir una canción que se sintiera triunfante, porque he crecido mucho en estos últimos años y he experimentado muchas cosas maravillosas. Quería celebrar eso. Quiero que a todos los que escuchen esta canción también se les recuerde que celebren su crecimiento y dónde están porque si están vivos y están respirando y lo lograron ese día, y decidieron hacerlo para otro día, eso es un logro”.

“Ch. 1 vs 1” contó con el apoyo en coautoría y producción de Jamie Hartman (Lewis Capaldi, Jennifer Hudson, Celeste), Kaveh tasteghar (John Legend, Sia), Shakka Phillip (Dua, Lipa, Tove Lo), Harold Lilly (Beyoncé, Brandy) y Jack Splash (Alicia Keys, Kendrick Lamar), entre otros. El productor ejecutivo del álbum es Will Wells (Imagine Dragons, Quincy Jones, Anthony Ramos).

A la par de “Glowing Up”, Cynthia Erivo presentó la canción alegremente triunfante como parte de la serie de conciertos de verano de “The Today Show” en NBC.

Las canciones que contiene “Ch. 1 vs 1” son: 1.- What In The World, 2.- Alive, 3.- Hero, 4.- The Good, 5.- Day Off, 6.- A Window, 7.- I Might Be In Love With You, 8.- Sweet Sarah, 9.- Tears, 10.- You’re Not Here, 11.- Glowing Up y 12.- Mama.