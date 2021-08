Birla Carbon anuncia su aspiración de lograr “cero emisiones netas de carbono para 2050”

PRNewswire

Birla Carbon, uno de los fabricantes de negro de carbono líderes a nivel mundial, anuncia su intención de reducir sus emisiones netas de carbono a cero para el año 2050. El anuncio se percibe como una progresión natural en el liderazgo de Birla Carbon en el área de sostenibilidad y circularidad. Birla Carbon anunció recientemente la disponibilidad de materiales carbonáceos sostenibles a través del lanzamiento de su marca Continua™.

El anuncio de Birla Carbon referente a su objetivo de lograr cero emisiones netas de carbono está en línea con el Acuerdo de París, firmado como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre mitigación del cambio climático, adaptación y finanzas. También está en línea con la hoja de ruta de los ODS del proyecto de la industria de neumáticos del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es abordar los impactos en la salud y el medioambiente asociados con el impacto del ciclo de vida de los neumáticos en el logro de un futuro sostenible. Dentro del Grupo Aditya Birla, Birla Carbon colabora con empresas hermanas para desarrollar iniciativas de descarbonización por medio del Centro de Ciencia y Tecnología Aditya Birla.

Más de 160 años de extraordinaria innovación en la industria del negro de carbono, junto con décadas de esfuerzos por lograr la sostenibilidad, hacen que este objetivo de cero emisiones netas no solo sea una aspiración, sino algo que efectivamente se puede lograr. Mediante la creación de una liga de alianzas con proveedores líderes de soluciones de sostenibilidad, Birla Carbon está explorando tecnologías nuevas y avanzadas que se utilizarán para lograr su objetivo. Birla Carbon también hará referencia a la iniciativa de Objetivos basados en la ciencia (SBTi). Durante los próximos 12 meses, Birla Carbon se comprometerá a evaluar y dar a conocer objetivos provisionales que estén en línea con la SBTi.

Al compartir sus opiniones sobre este anuncio, el Dr. Santrupt B. Misra, director de Grupo de Negro de Carbono; director de Productos Químicos y de Recursos Humanos del Grupo Aditya Birla, comentó: “El cambio climático es el mayor desafío que enfrentamos hoy en día como raza humana, y la carga que conlleva será asumida por nuestras futuras generaciones, a menos que tomemos un rumbo diferente. Al establecer su aspiración de lograr cero emisiones netas para 2050, Birla Carbon está llevando a cabo su elección junto con el resto de las industrias que han decidido hacer frente al desafío”. Agregó: “La sostenibilidad siempre ha sido un impulsor clave y un símbolo de nuestro éxito. Nos enfocaremos en la Excelencia Operacional Sostenible, combinada con materiales sostenibles para nuestros clientes, y muchas más soluciones para hacer realidad nuestra aspiración en los próximos años. Birla Carbon se basa en su propósito de “compartir la fortaleza”, y esperamos que nuestros pares y la industria en general reconozcan nuestros esfuerzos y se asocien con nosotros. Le deseo lo mejor al equipo de liderazgo en el marco del comienzo de este viaje”.

Al tomar la palabra en el anuncio, John Loudermilk, director ejecutivo de Birla Carbon, expresó: “Todas las empresas tienen la responsabilidad de impulsar mejoras para el medioambiente a nivel mundial; sin embargo, solamente al trabajar codo a codo con nuestros clientes, proveedores y socios a través de la cadena de suministro podremos forjar un futuro mejor y más ecológico”. Asimismo, agregó: “Debido a la naturaleza de nuestra empresa, en Birla Carbon tenemos nuestra propia responsabilidad de gestionar el carbono y estamos optando por liderar a través de un compromiso audaz e iniciativas pioneras en la industria para lograr un mañana más sostenible. Nuestro objetivo es innovar y hacer evolucionar constantemente nuestras capacidades a través de nuestro propósito de “compartir la fortaleza” para generar un impacto positivo en el ecosistema y en la sociedad en general”.

Al comentar sobre el anuncio, Joe Gaynor, director de Sostenibilidad de Birla Carbon, sostuvo: “Como líder responsable en la industria, Birla Carbon está totalmente comprometida a ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Para nosotros, la pregunta nunca fue “si”, sino “cuándo”. Ya sentamos las bases para este compromiso, partes del cual se pueden percibir por medio de los esfuerzos de sostenibilidad y circularidad que hemos realizado durante los últimos años”. Continuó: “El lanzamiento de Continua™ 8000, un material carbonáceo sostenible, abrió nuestras puertas a la posibilidad de crear un mundo con cero emisiones netas. Estamos seguros de que cumpliremos este objetivo junto con nuestros clientes”.

Birla Carbon se enfocará en los tres alcances durante la medición, reducción y compensación de las emisiones de carbono. Se espera que la mayor parte de su reducción de la huella de carbono provenga de los alcances 1 y 2, basados en sus iniciativas de reducción de emisiones directas e indirectas. Una parte más pequeña de su reducción provendrá del alcance 3, basado en las operaciones de las industrias de fase inicial y final de la cadena de valor.

El objetivo de Birla Carbon de lograr cero emisiones netas de carbono para 2050 se cumplirá mediante el enfoque en cuatro segmentos principales. Estos segmentos son:

Investigar para descubrir nuevas formas de captura y conversión de carbono

Una parte significativa del objetivo de cero emisiones netas de carbono de Birla Carbon provendrá de tecnologías futuras que capturarán y convertirán el dióxido de carbono en valiosos productos de carbono. Birla Carbon se enfocará en la inversión y el desarrollo de dichas tecnologías y activos.

Reducir la dependencia de los procesos tradicionales en la fabricación

Énfasis en la eficiencia de los procesos que convertirán carbono en negro de carbono. Además, Birla Carbon seguirá priorizando la eficiencia energética a lo largo de sus operaciones. Hasta la fecha, el 80 % de sus instalaciones de fabricación albergan instalaciones de cogeneración para convertir los gases residuales en energía para su exportación a la red eléctrica.

Sustitución por energías y materias primas alternativas

Algunos recintos de Birla Carbon han implementado fuentes de energía renovable para alimentar partes de sus instalaciones, y el enfoque en lo sucesivo se orienta a agregar soluciones de energía renovable para la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental (LEED).

Birla Carbon también está buscando el desarrollo de nuevas tecnologías de procesos que cambiarán una parte de su producción para incluir materias primas alternativas derivadas de la biomasa como un factor clave para alcanzar el nivel de cero emisiones netas.

Reorientar las soluciones de carbono para lograr la sostenibilidad a través de la circularidad

A través de su marca Continua™, Birla Carbon dirigirá programas de sostenibilidad y circularidad a gran escala que permitirán a nuestros clientes desarrollar la próxima generación de productos sostenibles. Por ejemplo, Birla Carbon anunció recientemente la disponibilidad de materiales carbonáceos sostenibles con baja huella de carbono a través del lanzamiento de su marca Continua™, lo que constituye un cambio revolucionario para la industria.

Birla Carbon está en proceso de planificar sus tecnologías actuales y futuras. Los siguientes pasos serán el desarrollo de asociaciones con clientes y proveedores, conseguir la participación de expertos y crear alianzas y programas a largo plazo, incluida su colaboración dentro del Grupo Aditya Birla, para cumplir el objetivo de generar cero emisiones netas de carbono para 2050.

Acerca de Birla Carbon

Birla Carbon es un proveedor global líder de negro de carbono. Como una de las empresas insignia del conglomerado multinacional líder de la India,el Grupo Aditya Birla, Birla Carbon ofrece soluciones innovadoras sostenibles de negro de carbono que mejoran el rendimiento de pinturas y revestimientos, tintas y cartuchos, plásticos, adhesivos, selladores, fibras textiles, productos mecánicos de caucho y neumáticos. La presencia de la compañía se extiende a 12 países con 16 plantas de fabricación y dos centros tecnológicos de última generación en Marietta (Estados Unidos) y Taloja (India), ofreciendo innovación líder en la industria. Su estrategia de Excelencia Operativa Sostenible se enfoca en la seguridad de los empleados, la gestión ambiental, el uso eficiente de las fuentes de carbono y la operación de manera social y éticamente responsable.