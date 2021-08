A nadie se le va a obligar al regreso a clases presenciales, externó el gobernador Barbosa al participar en la Consulta Popular

Arlette Hernández

Desde Tehuacán, en la clle Miguel Alemán esquina con Calle Aldama, colonia Venustiano Carranza y después de emitir su voto, ante medios de comunicación el Gobernador Miguel Barbosa externó: “Las consultas populares se abren como una experiencia que se va a ir consolidando para que los ciudadanos vayan opinado sobre muchas cosas.

El que se haya hecho ya es un éxito, después ya veremos como evolucionan las consultas populares y también evolucionará el derecho de que a todos nos tomen en cuenta.”.

En otro tema, dijo: “En el regreso a clases a nadie se le va a obligar, pero todos estamos sabedores de que, si no hay regreso a clases, el sistema educativo en México se lastima.”.

Por otro lado, refirió: “Las farmacéuticos, los ‘coyotes’, los fabricantes de artículos de prevención e higiene son los grandes ganadores con la pandemia, ellos han hecho negocios de miles de millones y si en agosto no podemos controlar la curva para septiembre habrá un colapso enorme; tendremos miles de hospitalizados y un número desproporcionado de infectados, por lo que reclamamos más vacunas para que se apliquen en Puebla.

Las curvas de la pandemia se combaten con disciplina social, con prevención y nuestro sistema de salud en Puebla es firme y va a aguantar.”. Agregó: “Los ‘negacionistas’ existen en nuestras comunidades y también en las ciudades para eso voy a solicitar a la comisión nacional de los derechos humanos que se haga una interpretación de esa situación porque si no te vacunas atentas contra los demás y si los obligas vulneras sus derechos, pero finalmente cada quien asume sus riesgos.”

Puntualizó: “Alrededor de 3 mil millones de pesos vamos a gastar en combatir la pandemia, el dinero proyectado para otras cosas los vamos a gastar en eso.”. En cuanto al Municipio de Tehuacán, indicó: “Debemos de aprovechar el tiempo perdido hay intención de hacer obras específicas en Tehuacán y en menos de un mes iniciará la construcción del Libramiento Tecnológico – Seminario con 4 carriles.”.

Por lo que respecta a las movilizaciones, comentó: “En el Estado no hemos desalojado a nadie, yo no admito que se trate por la fuerza alguna manifestación, pero no comparto que se bloqueen carreteras.

Hace falta en Tehuacán un rastro municipal, cerrar el dren de Valsequillo, el Auditorio Municipal, rehabilitar las unidades deportivas y ya está el proceso de impugnación de los Bungalows de Peñafiel, y hay muchos lugares que me están dando ganas de expropiarlos para la central de abastos, la central camionera y el centro expositor.”. Se retira el Ejecutivo del Estado del lugar. Sin incidencias.