Tras repunte de COVID, esto dice Gobierno de regreso a aulas

El repunte de casos de COVID-19 no debe ser un pretexto para que se atrase el tan esperado regreso a clases, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien espera que se reanuden las actividades en las aulas a finales de agosto.

En uno de los reportes más recientes de la Secretaría de Salud se indicó que en 18 estados del país se concentra el 90% de casos activos del nuevo coronavirus; ante este panorama, López Obrador comentó que es necesario que los niños regresen a la escuela aunque, reiteró, su presencia en los salones no será obligatoria.

Repunte de COVID-19 no debe ser pretexto para no regresar a clases

El presidente de México señaló en su conferencia matutina que él es partidario de que se concrete el regreso a clases porque lo considera necesario y “la mejor terapia para todos”, por ello sostuvo que el repunte en casos de COVID-19 no debe ser un pretexto para postergarlo.

“Sí hay contagios; sin embargo, no hay riesgos mayores para los niños y adolescentes, se puede tener un buen control, no debe ser el pretexto, la excusa. No tenemos tasas de mortalidad por pandemia de COVID en niños y jóvenes”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El mandatario añadió que ya no es conveniente que se continúe con las clases a distancia.

“Yo soy partidario de que se regrese a clases a finales de agosto, regresemos a clases porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia. Necesitamos pensar en los niños, en los adolescentes”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

En su mensaje reiteró que el regreso a clases no será por la fuerza:

“Desde luego no es por la fuerza, pero éste es un punto que voy a defender, de una vez lo digo: yo estoy a favor de que se regrese a clases”.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el regreso a las clases presenciales está programado para el próximo 30 de agosto. El ciclo escolar de 2021 a 2022 tendrá de 190 a 200 días de clases y dos periodos vacacionales (temporada decembrina y Semana Santa) que, junto con 20 días hábiles de descanso, sumarán 40 jornadas libres; el ciclo concluirá el 28 de julio de 2022.