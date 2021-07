Solicitaremos la comparecencia de Mayte Rivera por el tema de apoyos a recargas de oxígeno y gastos funerarios: Acosta

María Arévalo

El regidor de Morena José Luis González Acosta, informó que se llamará a comparecer a la presidenta del DIF Municipal para que explique la cantidad real y cuánto se invirtió para los apoyos de oxígeno y gastos funerarios, dinero que se recabó por aportación de los trabajadores del ayuntamiento.

En entrevista, precisó que esta solicitud la realizaron de manera formal al presidente de la comisión de salud para que brinde la información del destino del dinero que aportaron los trabajadores de manera obligatoria.

El regidor indicó que en días pasados el secretario del ayuntamiento Damián Romero informó que no se habían entregado estos programas, que no fue viable, pero el integrante de cabildo, aseguró que la administración no supo cómo operarlo de forma transparente.