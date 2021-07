Raquel Garza platica de su personaje doña Cata en la nueva era de “Doctor Cándido Pérez”

Por Mino D’Blanc

Raquel Garza da vida a Doña Catalina en la nueva era de “Doctor Cándido Pérez”, que se estrena este domingo 18 de julio a las 19:30 horas en la barra de comedia “Domingos de Sofá” por “las estrellas”.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Denisse Cabrera, de Televisa.

MD’B: Un personaje histórico en la comedia televisiva es doña Catita.

RG: Doña Catita, que le encanta a Cándido decirme Catita. Es muy halagador, te hace sentir muy bien, te hace sentir que tu trabajo ha funcionado, se está retribuyendo de alguna manera dándote un clásico de la televisión mexicana, porque eso es. Todos los personajes que están ahí fueron icónicos y digo icónicos porque el programa ya no está y algunos de ellos ya no están en este plano. Un programa así con personajes tan queridos y que yo tenga la bendición de representar a uno de ellos, me causa mucha satisfacción. Estoy muy contenta, realmente estoy muy alegre. Tengo mucha alegría dentro de todo el caos que estamos viviendo.

MD’B: ¿Qué cosas de Raquel Garza tiene doña Cata y qué cosas no tiene?

RG: Me he hecho mucho esa pregunta. Cuando tú vas a interpretar un personaje es algo que generalmente me preguntan y generalmente yo contesto. Todos los personajes que tú vas a interpretar tienen algo tuyo. Tal vez tú no te das cuenta o despiertan en ese momento, o se activan en ese momento, pero siempre tienen algo tuyo, tu esencia sale. Aunque viven situaciones ajenas a ti, sale tal vez tu yo o salen esos chispazos que nunca habías conocido de ti, o salen cosas muy recurrentes tuyas. Tiene mucho; doña Cata es una mujer amorosa, es una mujer activa, alegre, vital. Sobre qué cosas no tiene… realmente es una situación de comedia. Creo que yo nunca le haría la vida imposible a otro ser humano que esté al lado. Eso de estar peleando constantemente no me es muy agradable. Creo que eso es lo más ajeno que tiene a mí; por más gordo que me cayera Cándido, nunca estaría al lado de él.

MD’B: Tu personaje, ¿qué tanto se parece a doña Cata que hizo Alejandra Meyer (qepd) y en qué no se parece?

RG: Yo creo que la creación del personaje que hizo Alejandra Meyer, que lo digo con honestidad y con respeto, de ninguna manera de forma peyorativa, estamos hablando de un programa que se hizo hace 30 años. Yo no conozco la psicología del personaje; sabemos lo que conforma y lo que hace esta comedia de situación, este programa de televiteatro, pero yo no conozco cómo lo creó la señora Alejandra Meyer en base a los libretos que ellos le dieron, la vida cambió y las dos cosas vivimos situaciones muy diferentes, épocas muy diferentes y en ese contexto cambia todo. Cómo se fue su creación de personaje no me atrevería ni siquiera a mencionarlo, porque yo no tuve ni siquiera la fortuna, dicen que era muy simpática, de conocerla más que como actriz, que era una excelente actriz, pero no sé cómo llegó a elaborar su creación de doña Cata, ni tengo el conocimiento humano para poder responder esa pregunta.

MD’B: ¿Qué le aprendes a doña Cata?

RG: A doña Catita le aprendo a no ser controladora (ríe). Las mamás que viven con las hijas creo que son un poco controladoras; creo que son un poco flojas, un poco abusivas y un poco manipuladoras.

MD’B: ¿Tendrá doña Cata parte de ese espíritu hiperactivo de Tere La Secretaria?

RG: Tal vez tenga el vigor. Estamos hablando un personaje que yo hice hace 20 años, en un contexto totalmente diferente y una dinámica. No sé, yo pierdo la objetividad. Me enfoqué en lo que me estaba pidiendo el director que es el señor Jorge Ortiz de Pinedo, en la retroalimentación de mis compañeros y en los textos, entonces no sé, tal vez ahí salga. Como vuelvo a repetir, todos los personajes tienen algo de uno, pero son dos personajes completamente diferentes. Soy una actriz que utilizó mucho mi corporalidad para interpretar. En la vitalidad, tal vez se pueda parecer. En este momento en que me estás preguntando estoy tratando de imaginarme la situación y no recuerdo o no me recordó o no me sentí, porque ya no la tengo tan fresca en mi memoria, ya no la tengo tan fresca en mi ADN. Yo empecé a hacer un personaje de cero y yo empecé a crecer junto con todos los personajes, y ahí te da otra situación. Yo crecí con Cándido, con Silvina, es otra situación y eso lo cambia todo.

MD’B: ¿Qué tan apegados están a la historia original y qué tanto es una nueva versión, una nueva historia, completamente alejados a los personajes originales?

RG: Tú no puedes contar una historia como la contabas hace 30 años. En primer lugar, si tú tienes al doctor Cándido Pérez en este momento como lo hacía el señor Jorge Ortiz de Pinedo, estamos en una época de vulnerabilidad, tenemos que cuidar este lenguaje. Ahora todo es de la generación de cristal. Nos hemos vuelto muy susceptibles, estamos en una situación global, nacional, viviendo una pandemia, entonces en ese sentido cambia todo y se cuida. Se está tratando de que sea familiar como hace 30 años, pero no metiéndonos en esos asuntos que pueden ocasionar una molestia, porque estamos en una sociedad actual que la puede tomar por otro concepto y puede cambiar todo, entonces por eso los libretos fueron tan bien cuidados. La esencia es que Cándido es coquetón, familiar, dicharachero, alegre; Silvina ahora trabaja, hace 30 años no trabajaba. Hace 30 años era muy normal que la mamá viviera con la hija y con el yerno, ahora no tanto. En ese sentido cambió, pero la esencia sigue siendo la misma; no se quiere Cata con el doctor Cándido, la hija Silvina queriendo crece; amándose, teniendo una familia, siendo un poco más rudo. Cambió un poco en ese sentido haciéndolo más humano, más real, más aterrizado, sin tratar de crear un problema o un conflicto por la que estamos viviendo. Tal vez se escogen las palabras, están más suaves.

MD’B: Viviendo la situación atípica que estamos pasando en relación a la pandemia y siendo un SITCOM televisivo “Doctor Cándido Pérez”, ¿en algún momento llegan a tocar algo en relación al COVID?

RG: No. El público se ve con su cubre boca y su careta. No se tocó porque lo que queremos es reír y olvidarnos un poco de esto.

MD’B: Jorge Ortiz de Pinedo va a hacer una participación especial, igual que otros artistas de reconocido prestigio.

RG: Va a ser el momento más emotivo de la serie. Aparece en el primer capítulo, pasándole la estafeta a Arath. Ojalá que el público pueda ver ese momento; es la única participación que él tiene. Viajó desde Acapulco a hacerla y es muy conmovedora, habla de entregar algo que él quiso mucho y habla de su nobleza, de su calidad humana. Es difícil soltar personajes que te han dado tanto y él lo hace con mucho amor y con mucha humildad.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver esta nueva era de “Doctor Cándido Pérez?

RG: No es que lo tengan que ver; esa palabra es ya muy impositiva en estos tiempos (ríe), pero es algo que los va a sacar de su rutina, es algo para reír. Necesitamos reír. Realmente la comedia televisiva en nuestro país se desapareció un buen tiempo. Hubo como 10 años que no hubieron programas de comedia. Entonces reír en estas épocas, unir a la familia, eso es lo que se está pretendiendo, por eso es “Domingos de Sofá”, que se sienten y se pongan a ver una comedia totalmente blanca, familiar, olvidarse. Es bonito porque te alegra el corazón la risa y porque es un programa que está bien hecho; es un programa que se hizo con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho compromiso, con mucho respeto y con mucha responsabilidad, para que el público cuando se sienten a verlo, puedan reír y pasársela bien, porque a fin de cuentas ese es el compromiso que tenemos todos los actores. Que cualquier historia que contemos, el público la reciba con amor y reciba lo que nosotros le estamos dando, porque para eso y para ellos trabajamos.