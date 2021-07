Los sueros de personas vacunadas con Sputnik V neutralizaron nuevas variantes de Covid-19

TÉLAM

El trabajo, publicado por la revista internacional Vaccines, se basó en la evaluación de la actividad neutralizadora de virus del suero de 27 personas vacunadas con dos dosis de la Spunik V frente a virus vivo y también ante pseudovirus con mutaciones de las distintas variantes.

Los sueros de la sangre de personas vacunadas con Sputnik V tuvieron actividad neutralizadora del virus (VNA) contra las nuevas variantes del coronavirus, lo que significa que lograron protección in vitro, informó el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) en base a un estudio publicado este lunes en la revista internacional Vaccines.

“La vacunación con Sputnik V ha producido títulos de neutralización protectores contra nuevas variantes, incluyendo Alpha B.1.1.7 (identificada por primera vez en el Reino Unido), Beta B.1.351 (identificada por primera vez en Sudáfrica), Gamma P.1 (identificada por primera vez en Brasil), Delta B.1.617.2 y B.1.617.3 (identificadas por primera vez en India) y variantes endémicas de Moscú B.1.1.141 y B.1.1.317 con mutaciones en el dominio de unión al receptor (RBD)”, indicó el comunicado.

El trabajo, que fue publicado en la revista internacional Vaccines se basó en la evaluación de la actividad neutralizadora de virus (VNA) del suero de 27 personas vacunadas con dos dosis de la Spunik V frente a virus vivo y también frente a pseudovirus con mutaciones de las distintas variantes.

El estudio arrojó que las propiedades de neutralización de los sueros de las personas vacunadas con Sputnik V no se redujeron frente a las variantes B.1.1.7 (Reino Unido), B.1.617.3 (una de las de la India) y locales de Moscú de los linajes genéticos B.1.1.141 (T385I) y B.1.1.317 (S477N, A522S).

Para las variantes de preocupación B.1.351 (Sudáfrica) , P.1 (Brasil) y B.1.617.2 (otra de la India) si bien los sueros tuvieron actividad neutralizadora, ésta fue 3,1, 2,8 y 2,5 veces respectivamente más baja que contra el virus de referencia.

“En particular, esta disminución es menor que la informada en publicaciones para otras vacunas”, señaló el trabajo e indicó que “es necesario un estudio comparativo directo para una conclusión final” y que “la disminución del efecto de neutralización es motivo de preocupación y requiere más vigilancia y estudios epidemiológicos”.

En este contexto, el comunicado del RDIF indicó que el Centro Gamaleya -desarrollador de la Sputnik V- está estudiando activamente la respuesta de los sueros de personas vacunadas y la eficacia de su vacuna variantes emergentes del SARS-CoV-2.

Además, se encuentran en desarrollo estudios “junto con otros productores líderes de vacunas Covid-19” para probar esquemas combinados utilizando el primer componente de Sputnik V.

BREAKING: #SputnikV is highly protective against new variants of COVID-19, research by Gamaleya Center published in Vaccines, a leading international journal, demonstrates. Sputnik V produces virus neutralizing titers vs newly detected strains. 👇https://t.co/kqNmPxbHy1

— Sputnik V (@sputnikvaccine) July 12, 2021