Estudiantes recibieron la Beca Académica de Excelencia de la UDLAP

Staff/Rossi

La Universidad de las Américas Puebla dio la bienvenida a sus estudiantes de nuevo ingreso, cuyo promedio en preparatoria o bachillerato fue tan sobresaliente para así recibir la Beca Académica de Excelencia 2021 de la propia institución poblana, con ella podrán estudiar alguna de sus 52 licenciaturas ofertadas.

Gracias a su esfuerzo y perseverancia durante sus estudios de preparatoria o bachillerato; la UDLAP otorgó a distintos estudiantes la Beca Académica de Excelencia. Para conmemorar el hecho se efectuó un acto protocolario, cuya primera intervención fue del Mtro. Luis Enrique Lara, director general de Incorporación Estudiantil y Egresados de la casa de estudios, quien expresó a los asistentes su deber de sentirse orgullosos de que sus instituciones hayan decidido postularlos a esta beca, pues no solamente se valoró lo académico, sino también todas las actividades complementarias realizadas durante su estancia en la educación media. Obtenerla “es también una responsabilidad, se vuelven un ejemplo para sus compañeros que todavía van a continuar en la preparatoria y que el otro año egresarán, se pueden ver reflejados en ustedes y saben lo que pueden obtener”, agregó.

Por su parte, la estudiante Tania Calderón expuso todas sus acciones realizadas durante su estancia en el Colegio Americano de Puebla, además de señalar su elección por la UDLAP al ser la mejor universidad privada de México, el compromiso con la calidad educativa, la cultura, la investigación científica, la sociedad, el deporte, la innovación, la difusión del arte, entre otras. “Escogí Ingeniería Industrial porque ofrece los espacios y herramientas adecuadas, además de profesores altamente experimentados y en continua preparación; asimismo los programas son los mejores y están certificados por organizaciones internacionales de gran prestigio” , comentó.

Mientras tanto el estudiante Miguel Ángel Salazar resaltó haber hecho su mayor esfuerzo para destacar académicamente en el Colegio de Sinaloa en Culiacán, consiguiendo la oportunidad de entrar a la UDLAP con una beca de excelencia. “A esta universidad la conocí en una muestra que se llevó acabo en mi colegio hace un par de años y desde ese momento no descarté la oportunidad de poder estudiar ahí la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Me llena de felicidad saber que mi esfuerzo ha rendido fruto, estoy seguro y confío que la formación que me proporcionará, en conjunto con mis capacidades, combinarán en un éxito profesional que no defraudaré”.

Hacia el final del evento, la Dra. Cecilia Anaya, vicerrectora Académica de la Universidad de las Américas Puebla, agradeció el esfuerzo en conjunto entre los estudiantes de nuevo ingreso y sus familiares para ser acreedores a la beca, asimismo aseguró que ahora harán lo mismo para lograr sus objetivos, buscando ser los agentes de cambio para las necesidades de la sociedad actual. “Día a día trabajamos en la Universidad de las Américas Puebla arduamente para formar estudiantes que se desarrollen como profesionales capacitados con el más alto nivel educativo, asumiendo la conciencia y responsabilidad social como se plaza en la misión. Sean bienvenidos y los felicito nuevamente por este reconocimiento, deseándoles el mayor de los éxitos”, agregó.

Es preciso mencionar que en la ceremonia de bienvenida estuvieron presentes la Mtra. Martha Laura Ramírez, decana de la Escuela de Artes y Humanidades; el Dr. Juan Antonio Le Clercq, decano de Ciencias Sociales; el Dr. José Daniel Lozada, decano de Ciencias; el Dr. René Lara, decano de Ingeniería; el Dr. Sergio Picazo, decano de Negocios y Economía; la Mtra. Mónica Ruiz, vicerrectora Administrativa; la Mtra. María del Carmen Palafox, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles; el Mtro. Mario Vallejo, vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; directores generales de la UDLAP, padres de familia y directivos de las instituciones educativas en media superior de todo el país.