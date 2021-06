Los que intentan repetir perderán en su mayoría

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Aprovechando la figura de la reelección muchos de los candidatos a presidentes municipales y diputados federales y locales intentan repetir en el cargo, lo que no es bien visto por los ciudadanos, no quieren ver los mismos rostros otra vez, quieren ver gente nueva, nuevas propuestas.

Muchos de los que intentan repetir ya fueron hasta dos veces presidentes municipales y diputados, ellos creen que, por ser conocidos, porque hicieron algunas cosas, la gente los volverá a elegir, pero no es así.

También es posible que a base de dinero intenten ganar sin tener precisamente el apoyo de los ciudadanos, con billetera repleta tratarán de comprar votos, regalarán muchas cosas, rebasarán los topes de campaña y nada pasará.

Pero si nos vamos a una elección limpia, apegada a derecho, es muy probable que los ciudadanos que vayan a votar el 6 de junio no lo hagan por los que intentan reelegirse, sino que se vayan por otras opciones, por candidatos que por primera vez participan y que tienen buenas propuestas.

Esos cacicazgos tradicionales, esos que se creen dueños municipios y distritos, en estos tiempos ya no pasarán, los ciudadanos ya no son los mismos de hace medio siglo, la gente ha cambiado, en su mayoría son jóvenes, menores de 50 años, ellos buscarán otras opciones sin duda.

No se trata precisamente de defender colores o un proyecto político, los ciudadanos de hoy buscan gente de hoy, no cartuchos quemados, no figuras caciquiles, su tiempo pasó, hoy hay gente muy capaz, gente joven que busca cambios, cosas buenas.

Hoy los ciudadanos están muy golpeados por la pandemia, el desempleo, el alto costo de la vida, la inseguridad, no están en ánimo de reelegir políticos, ellos buscan opciones, y si las hay por esas van a votar. Las cosas están muy complicadas como para estar reeligiendo políticos.

De todos los que buscan la reelección quizás hay dos, tres que han hecho buen trabajo, porque sí los hay, sólo ellos tendrán posibilidades, pero son contados., por lo general se han dedicado a enriquecerse y sacarle jugo al cargo, a comprar propiedades, autos, a incrementar sus cuentas bancarias.

Si la gente le ha perdido confianza a los políticos, hoy no será la excepción, no les cree ni una sola palabra, por eso se la jugarán con gente nueva, nuevos políticos de quienes esperan cumplan, los ciudadanos no defienden proyectos ni marcas, ni colores, defienden sus intereses, esperan respuestas a sus demandas, por eso revisan a cada uno de los candidatos.

Sin duda entre los candidatos hay gente rescatable, gente de nueva generación que tiene cosas buenas que ofrecer, gente no contaminada, es hacia ellos hacia donde miran los ciudadanos.

La figura equivocada de la reelección podrá seguir, pero si respetan la decisión de los nuevos ciudadanos, en esta elección expresarán su rechazo a la reelección, no quieren ver los mismos rostros, como a los autos, quieren aceite nuevo para que responda mejor el motor, la reelección es como volver al viejo pasado, a la época de los cacicazgos, hoy en el siglo XXI son rechazados.

Quienes quieren repetir en los cargos y seguir cobrando grandes sueldos, en esta elección se darán cuenta que los ciudadanos le apuestan a lo nuevo aunque corran el riesgo de equivocarse.