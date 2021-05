Desde el 2013, Agua de Puebla ha despedido a 700 trabajadores, acusan

Hipólito Contreras

A partir de que se privatizó el servicio de agua en la ciudad de Puebla más de 700 trabajadores de agua de Puebla han sido despedidos, formamos un colectivo en el cual estamos aglutinados, somos gente que manejaba pozos, del área comercial, gerentes, es importante que los ciudadanos sepan que muchos de los compañeros enfrentamos problemas, afirmó Gerardo Gómez, ex trabajador del SOAPAP.

Indicó que entre los despedidos hay 15 invidentes que realizaban una importante función, eran los responsables de detectar fugas de agua, era un grupo especial que durante las noches acudía a las colonias a detectar fugas, se utilizaba un aparato especial, ellos por ser invidentes se les desarrollaba el oído lo que les permitía detectar las fugas, todos ellos, agregó, fueron despedidos por Agua de Puebla.

Indicó que en la empresa a las personas de la tercera edad no les permiten hacer sus pagos primero, los tratan como a cualquier persona, a la empresa lo que le interesa es cobrar.

La empresa, indicó, tiene también el manejo de las plantas tratadoras de aguas residuales, su operación ha bajado un setenta por ciento, la contaminación de los ríos es más fuerte, algunas personas que pretenden abanderar esta lucha de la desprivatización manifiestan que Agua de Puebla está trabajando bien en sus plantas de tratamiento, pretenden hacernos creer que ellos van a emprenderé una lucha, incluso, presentaron una demanda en contra de la empresa, pero tuvieron la oportunidad de hacerlo mientras estuvieron en un puesto público o un cargo de elección popular y no les dio tiempo dicen para hacer lo que ahora pretenden.

Reiteró que los ex trabajadores de Soapap y agua de Puebla son gente experimentada, llevan más de 15 años laborando, a Agua de Puebla no le convenía este tipo de personas, señaló, ahora la mayor parte de sus empleados los tienen contratados por outsourcing, no tienen garantía, no hacen antigüedad, los tienen en un acoso laboral, si no cumplen ciertas metas, les quitan parte de su sueldo.

Nosotros como exempleados manifestamos estamos dispuestos a que, si se realiza una desprivatización del agua, la empresa pretende asustar a la gente, nosotros estamos dispuestos a reactivar este servicio en menos de 24 horas, afirmó.