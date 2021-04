La UDLAP recibe al reconocido músico Horacio Franco en su Cátedra de Artes

Staff/Rossi

La penúltima sesión de la Cátedra de Artes UDLAP contará con la presencia de Cecilia Lugo

Cholula, Puebla; a 20 de abril de 2021.- La Universidad de las Américas Puebla en su segunda edición de la Cátedra de Artes recibió a Horacio Franco, músico, profesor y director de orquesta reconocido como uno de los más grandes instrumentistas del mundo por su excepcional ejecución de la flauta de pico, quien brindó algunos consejos para la formación de los estudiantes de la Escuela de Artes y Humanidades de la institución, con respecto a la pandemia, invitándoles a seguir en constante capacitación, practicando y mejorando para que cuando se regrese a los escenarios su desempeño sea el óptimo.

“Tenemos que ser resilientes, muy pacientes, observadores y poco a poco ir saliendo al mundo. Todos los que estudien artes escénicas, artes plásticas y arquitectura, no dejen que esto sea un motivo para que su vida no vaya hacia adelante, por ningún motivo hay que dejar de estudiar y hacer lo que hacen”, explicó Horacio Franco. Reconocido como un artista de talla internacional que ha visitado los principales escenarios del mundo, como el Lincoln Center, Carnegie Hall y la Ciudad Prohibida de Beijing entre muchos otros, explicó que el regreso de los eventos culturales no será igual ni pronto, “no vamos a ver auditorios llenos, público abrazándote y pidiéndote autógrafos. En un momento dado tengo la convicción de que esto se va a modificar, aunque no creo que se termine tan pronto, pero estamos resignados y acostumbrados a esta nueva realidad que nos ha trastocado mucho” afirmó.

En ese sentido compartió que su experiencia como artista en estos tiempos de pandemia es completamente diferente a lo que disfrutaba anteriormente como firma de autógrafos, abrazos y saludos, pero ahora cuando realiza conciertos a través de plataformas digitales como Facebook, busca convivir de la mejor manera con sus espectadores. “Me gusta leer todas las participaciones del público cuando acabo una pieza, porque es mi única manera de anclarme en la vida real, con la gente que está aplaudiendo, agradeciendo o preguntando cosas, es satisfactorio dar un concierto en Facebook live pero el contacto humano, físico y mental es un contacto que no debemos perder. Lo que debería seguir para la mayoría de los artistas es tratar de presentarnos donde se pueda y en lugares seguros con un público mínimo” compartió.

Finalmente, Horacio Franco compartió con los jóvenes estudiantes de las Licenciaturas en Arquitectura, Artes plásticas, Danza, Teatro, Música, Literatura y Diseño, algunos consejos para ser un profesionista exitoso, pero sobre todo feliz, afirmando que “como estudiantes de cualquier área artística que imparte la UDLAP tienen que estar seguros y conscientes de que su felicidad está en lo que están estudiando y que la cristalización de esa felicidad se las va a dar, hacer lo que quieren hacer, y eso implica la más importante de todas las facetas de una carrera exitosa que es el trabajo, por muy talentoso y apasionando que seas nunca vas a encontrar el éxito si crees que te va a venir fácil”.

Además de contar con la presencia del Dr. Jesús Mario Lozano, director académico del Departamento de Artes, la coordinadora de la Licenciatura en Música, la Dra. Perla Fernández López y el Dr. Moisés Rosas, asesor cultural UDLAP, quien concluyó este espacio resaltando la importancia de la vocación artística y la presencia del artista como transformador, tal como Horacio Franco con su práctica artística. La segunda edición de la Cátedra de Artes UDLAP continuará el próximo jueves 22 de abril a las 18:00 horas y contará con la presencia de la bailarina y corógrafa Cecilia Lugo, una actividad realizada en el marco del Programa de Interacción Cultural y Social (PICS). Esta y todas las sesiones serán transmitidas en vivo a través de la página de Facebook de la Universidad de las Américas Puebla y replicada en los espacios habilitados por TVUDLAP, Cultural UDLAP y Capilla del Arte UDLAP.