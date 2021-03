En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Tiempos de reflexión…en política: tiempos de pasión

En plena Semana Santa y semana de Pascuas –¿días de guardar?…¿periodo vacacional?- con una pandemia que mantiene al estado en semáforo naranja y con posibilidad de que las medidas de protección se alarguen hasta la tercera semana de abril; con el inicio de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la zona sur de la capital, -donde cerca del 50 por ciento de los decesos por ese virus se han registrado en toda la ciudad-, y en un clima de violencia: amagos de manifestaciones, protestas en las sedes centrales de los principales partidos políticos nacionales, señalamientos de venta de candidaturas, protestas por las irregularidades que manifiestan los que quedaron fuera de las famosas “listas”, “iremos al Tribunal Electoral” expresan los denunciantes: en síntesis, un total desprestigio de partidos y políticos de todos los extremos, políticos que van de la derecha, se detienen un poco en el centro, y luego se mueven a la izquierda… y volver a empezar. Y así van caminando rumbo al 6 de junio próximo…Y sin dinero para las que serán, -algo que ahora llaman- campañas, lo que hará que por enésima ocasión habrá como decían hace años, “picos largos” para ir tras el voto pues se observa que los dineros no alcanzarán ni para la gasolina en municipios pequeños pues solo la Angelópolis y los principales municipios tendrán recursos económicos regulares… Así que…

Y es que de acuerdo a lo establecido por el Instituto Electoral del Estado –IEE- mañana lunes se iniciará el registro de candidaturas para 26 diputaciones locales –además se designarán 15 diputados de representación proporcional- así como para los 217 Ayuntamientos –presidentes municipales, regidores y síndicos-. Posteriormente, en otra sesión especial del Consejo General del IEE, se determinaron los topes a gastos de campaña que serán: para diputados por el principio de mayoría relativa y plurinominales de 14 millones, 321 mil 110 pesos, misma cantidad que se ha destinado para los candidatos que desean alcanzar una presidencia municipal…

El proceso de registro para diputados uninominales y de representación proporcional, será hasta el 10 de abril en los Consejos Distritales del INE de 9 a 20 horas y el día 11 de abril será de 9 a 24 horas. El mismo horario regirá para candidatos a alcaldes, solo que en los Consejos Municipales del IEE, a partir de su instalación. Ahora bien, los topes a los gastos de campaña, se fijaron mediante diversos indicadores sobre la realidad geográfica, poblacional y económica del Estado así como el número de personas inscritas en el Padrón Electoral…

Hay muchos candidatos ya “palomeados”, tal es el caso de Claudia Rivera Vivanco, Eduardo Rivera Pérez, Roberto Ruiz Esparza y Alfredo Victoria Moreno, que buscan la alcaldía de la capital por las coaliciones “Hagamos Historia por Puebla” “Va por Puebla” y por el PVEM y por el Partido Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social –PES-. También hay candidatos a diputados y alcaldes que salieron a la luz pública e inmediatamente fueron cuestionados por algunos de sus correligionarios.

Y en momentos de reflexión, la contienda electoral es una muestra de La violencia en todos los sectores que vive nuestro país: así vemos a Morena vs Morena; PRI contra PRI; Panistas confrontados con panistas; PRD a menor escala, pleititos al fin. El resto de los contendientes atentos a la pesca, en espera de que concluyan las tómbolas, rifas, sorteos para conformar planillas…Nueva Alianza, Fuerza México…y como complemento: todos contra todos…Así están las administraciones públicas: gobierno federal contra gobiernos estatales; poder ejecutivo contra poder judicial e instituciones autónomas…qué bonita familia que está poniendo en riesgo a la democracia…

MÉXICO Y FRANCIA DE LA MANO EN FORO SOBRE IGUALDAD.

Es preocupante que el Gobierno federal se promueva en el exterior como una administración progresista, sensible y empática hacia las mujeres y los movimientos feministas, alertó la diputada federal del PRI, Lucero Saldaña Pérez, al sentenciar que esa imagen falsa, no resiste las cifras de violencia, exclusión y desigualdad de género registradas en México. Expuso que esta situación se presentó ante un organismo intergubernamental, durante la edición 65 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la ciudad de Nueva York, con el reporte de participación de las mujeres en la adopción de decisiones en la vida pública y la eliminación de la violencia para lograr la igualdad entre los géneros, y en vísperas de celebrar en la Ciudad de México, la reunión del Foro Generación de Igualdad, convocado por la Organización de Naciones Unidas, copresidido por México y Francia, que inicia este lunes 29 de marzo. “La administración niega los datos reales y mantiene una campaña para desprestigiar, disminuir y desatender instituciones dedicadas a la protección y atención de las mujeres, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, el Consejo Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o el Instituto Nacional de las Mujeres”, exhibió la legisladora priísta, también secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. “Preocupa porque la política feminista no existe en la actual administración y la violencia contra las mujeres aumenta, por eso, la imagen que tratan de proyectar de México, no resiste las cifras que demuestra la realidad en materia de género”, indicó…tan…tan… Tome las