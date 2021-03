Mariano Osorio, el señor de la radio inteligente

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

7 años como el comunicador que más confianza genera, 15 años en la lista de los 300 líderes más influyentes de México me refiero a Mariano Alejandro Osorio Murillo a quien podemos escuchar de lunes a domingo con su programa “Hoy con Mariano” quien lleva 22 años al aire con el concepto de “La Radio Inteligente” a través de “Joya 93.7 FM” de Grupo Radio donde además es el director.

Mariano si algo tiene es que se avienta a probar fórmulas, en sus inicios no fue tan fácil porque varias veces le dijeron que ¡No! a sus ideas hasta que un buen día decidió ya no pedir permiso, fue así como inicio con éxito en la radio mexicana. En 1994 cuando ingresa a la estación Stereo Joya 93.7 de FM, conduciendo una revista matutina llamada “Mariano en las Mañanas”, que se transmitía de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, la cual logró ser un éxito al grado de que deriva en el actual programa que nació en 1999 y conduce en la misma estación “Hoy”, que se emite de 6 a 13 horas de lunes a domingo, convirtiéndose en el programa con mayor duración en la radio mexicana.

Hay un concepto que hoy en día es difícil de encontrar en el cuadrante, mucho menos que los medios de comunicación se arriesguen a ponerlo al aire y me refiero al concepto de “La Radio Inteligente”. Con 33 años de estar al aire capitalizo lo que en otros formatos participo, la radio comercial musical, en el área de noticias, en la radio cultural donde en esos ayeres no eran locutores quienes estaban al aire sino la crema y nata de la intelectualidad por mencionar a algunos; Juan José Arreola, Carlos Monsiváis, Andrés Henestrosa, Matos Moctezuma, gente de ese nivel con la que colaboró Mariano y de quienes heredó el buen gusto por el contenido de calidad.

Su valentía lo llevo en un tiempo a realizar cápsulas culturales de solo 3 minutos, el tiempo que dura una canción para poder conquistar a sus radioescuchas con algo cultural, esos fueron los primeros pasos del exitoso programa que hoy en día tiene 22 años al aire “Hoy con Mariano” un formato original donde recibe expertos en diversos temas, artistas, reflexiones, secciones de relajación, secciones de niños. Un concepto poco común hoy en día, que va en contra de una radio plagada de cortes comerciales y de contenidos chatos y estériles. Imagínense que Mariano se pone a leerle al público o lo que viene siendo audiolibros al aire, inimaginable, pero cierto y con gran aceptación de sus radioescuchas.

Le pregunte a Mariano ¿Cuál es el secreto para mantener un programa por tantos años? el me respondió – el gran secreto es escuchar al público, que nutra y sirva a la gente, ser congruente, aunque esta fórmula te lleva por un tema sinuoso largo, ascendente a veces, complicado, pero es el que vale la pena porque es el que decidí tomar hace muchos años, no el de la fama o popularidad ese que se enciende y apaga en un dos por tres- de hecho tanto la fama como la popularidad es algo que no le interesa al comunicador por no hacerlo mejor, ni peor persona, pero si distrae mucho cuando se tiene.

El 12 de enero de 2009 salió al aire el programa de televisión llamado “Mariano en tu vida”, en El Canal de las Estrellas de Televisa en el horario de comida, pero un año después salió de la pantalla, yo aproveche para preguntarle qué había pasado ahí, me dijo que la radio y la televisión manejan códigos de comunicación muy distintos. Su confianza era que el hacia un programa de 7 horas diario y se le hiso fácil hacer un programa de tele de 1 hora, lo cual era totalmente distinto ya que en televisión él estaba a cargo de los contenidos lo cual lo rebasó en algún momento.

Mariano Osorio el señor de la radio Inteligente luego de la pandemia del Covid-19, es impulsor de la iniciativa para regalar oxígeno con “Oxigenando tu vida”, en conjunto con Joya 93.7 FM ¿Imagínate que tuvieras que pagar por el aire que respiras diariamente, aun cuando estoy dormido?, el comunicador emprendió este movimiento que ayuda a habitantes de la CDMX y del Estado de México a rellenar sus tanques de oxígeno de manera gratuita y sin requisitos lo cual ha sido una luz al final del túnel en estos momentos de incertidumbre mundial y que no solo en el área de cobertura de la emisora, este proyecto ha sido solicitado en otros estados de la República Mexicana para proveer de oxígeno.

Hoy en día Mariano ha acondicionado un estudio en su casa desde donde transmite el programa “Hoy con Mariano” de lunes a domingo de 6:00 a 13:00 horas, en Joya 93.7 FM, desde donde diariamente trasciende en su público El Señor de la Radio Inteligente Mariano Osorio ¡Que sigan los éxitos!

