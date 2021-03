Presentan denuncia contra Jorge Estefan Chidiac por falsificación de documentos

Jorge Barrientos

El candidato a diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la vía plurinominal, Jorge Estefan Chidiac, enfrenta una denuncia penal por “falsificación de documentos y los que resulten”, reveló la abogada, activista y defensora de los derechos de las mujeres, Cecilia Monzón Pérez.

A través de sus redes sociales, exhibió la Carpeta de Investigación (CDI) radicada en la “Zona Centro” en la que están señalados como imputados Charbel Jorge Estefan Chidiac y Eduardo Zacatelco Quintero.

Destacó que una vez que se confirmó su primer lugar en la lista de diputados plurinominales del PRI al Congreso de Puebla era “un buen día” para señalar que el ex dirigente del tricolor fue cómplice en la falsificación de su firma.

“Hoy que se sabe que Jorge Estefan va en primer lugar en la lista de plurinominales, es un buen día para recordar que lo tengo denunciado por la falsificación de mi firma (obviamente en su grado de participación) y que es el día en que el Instituto Electoral no manda el expediente y el Juez de control no me da audiencia para tal efecto”.

Recordó que este delito se cometió cuando alteraron la lista de regidores para el Cabildo de San Pedro Cholula para quitarla de las primeras posiciones y favorecer a perfiles cercanos a uno de los líderes de sectores del PRI.

Monzón Pérez adelantó que presentará ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) una denuncia por violencia política de género en contra de Estefan Chidiac argumentando que si ella hubiera sido hombre no habrían falsificado su firma.