Se realizará juicio popular ciudadano contra el gobernador, Juan Manuel Carreras López, anuncia Reséndiz Lara

Staff/Rossi

Al asumir el cargo, el mandatario estatal prometió luchar contra la corrupción, pero nunca hizo nada contra las irregularidades de su antecesor, Fernando Toranzo Fernández.

No se ha detenido, ni sancionado a nadie por desvío de recursos, en los casos de compras a sobre precios de alimentos y cocinas ecológicas, ni en el fraude de la dirección de pensiones.

Impuso a su secretaria de salud en la candidatura de Morena a la gubernatura, porque quiere cubrirse la espalda al terminar su sexenio.

Se realizará un juicio popular ciudadano al gobernador, Juan Manuel Carreras López el próximo 12 de abril, a fin de evaluar lo que hizo, y lo que no hizo en los seis años de su administración, promovido por el Movimiento por la Paz, la Unidad, la Legalidad y la Dignidad, destacando que durante su sexenio nunca cumplió la promesa de combatir la corrupción, pues permitió la total impunidad de las irregularidades de su antecesor, Fernando Toranzo Fernández, adelantó la candidata legítima de la gubernatura por el Movimiento, Francisca Reséndiz Lara.

Recordó que el aún mandatario estatal cuando inició su gobierno, ofreció combatir los excesos de Toranzo Fernández, ante los casos paradigmáticos de las corruptelas que se cometieron en el DIF Estatal y en la Dirección de Pensiones, por decenas de millones de pesos de recursos públicos que se desviaron en su beneficio, en el primero con la compra a sobre precios de alimentos y en la construcción de cocinas ecológicas, y en el segundo la desaparición de un millón 300 mil dólares de recursos de pensiones de los trabajadores, sin que actuará legalmente contra los responsables.

Destacó que hoy Carreras López quiere el manto de la impunidad por parte de la priista y ex funcionaria estatal, Mónica Liliana Rangel Martínez, que impuso en la candidatura de Morena a la gubernatura, “para seguir con la cadena de impunidad, de cubrirse la espalda de los actos de corrupción que aún se registran en su gobierno”, cuando ésta tiene sus propias irregularidades, con el desvío de más de 500 millones de pesos en los Servicios de Salud de San Luis Potosí, a través de empresas fantasmas en beneficio de un presunto empresario.

Señaló que, a punto de terminar su administración, el gobernador mantiene la impunidad con su hoy ex funcionaria, pues a pesar de existir denuncias penales y administrativas, ante la Fiscalía General del Estado y ante la Contraloría General del Estado por los desfalcos comprobados, presentadas por organizaciones sociales y particulares, no se ha hecho nada en su contra, refiriendo que “como mala broma”, la candidata “priespuria” ofrece luchar contra la corrupción.

Resaltó que cuando Rangel Martínez ofrece brindar seguridad a las mujeres, reconoce tácitamente que no hay seguridad por parte del gobierno del estado para las potosinas, y aunque no quiera, ella fue parte de la actual administración, que es la responsable del clima de violencia que se vive en contra del género femenino, así también, al hacer promesas incumplibles como la de construir un nuevo hospital, reconoce que como titular del área de salud no mejoró la atención, ni la capacidad del sistema sanitario estatal durante su gestión, sino por el contrario empeoró por la corrupción.