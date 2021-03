Microland cubrirá los costos de vacunación contra la COVID-19 para todos los empleados y sus núcleos familiares

PRNewswire

Microland, una empresa global de transformación digital, anunció hoy que financiará el costo de la vacuna contra la COVID-19 para todos sus empleados y sus núcleos familiares. A los empleados elegibles se les reembolsará el costo de la vacunación conforme a la póliza de seguro médico de Microland. Esto es parte del continuo esfuerzo de la empresa por apoyar la seguridad y el bienestar de los empleados y sus familias.

Durante los últimos 12 meses, la empresa ha tomado todas las precauciones posibles para minimizar el impacto de la pandemia en la salud y la seguridad de sus empleados. El marco de salud y seguridad incluyó la implementación expedita del trabajo desde la infraestructura y las prácticas del hogar (WFH), el apoyo a las familias de los empleados afectados por la COVID-19, la garantía del acceso a las instalaciones médicas de emergencia y el mantenimiento de un enfoque cauteloso en el programa Back to Office (“Regreso a la oficina”, BTO).

Como empresa socialmente responsable, Microland sigue supervisando de cerca las pautas proporcionadas por las administraciones locales y ha establecido un equipo de trabajo en torno a la COVID-19 que garantiza el cumplimiento de las recomendaciones, a la vez que asegura los más altos estándares en la prestación de servicios a todos sus clientes. Inmediatamente después del confinamiento del año pasado, Microland se trasladó a un modelo de trabajo 100 % remoto (WFH) en un tiempo récord de 10 días y se aseguró de que no hubiera impactos negativos en la prestación de sus servicios y la gestión de relaciones para cada uno de sus clientes en todo el mundo.

Srinivasan TR, director de personal de Microland, afirmó: “La pandemia de la COVID-19 nos ha demostrado cómo implementar procesos que garantizan un elevado compromiso con el cuidado de la salud de los empleados sin dejar de desarrollar operaciones constantes y de alta calidad con los clientes. Conforme las empresas y sus políticas están siendo puestas a prueba por la pandemia, también creo que los cambios impulsados por la misma darán como resultado mejores prácticas en el lugar de trabajo y mejores programas de compromiso de los empleados. Nuestra decisión de asumir el costo de la vacunación tiene como objetivo proteger la salud de los empleados y sus núcleos familiares, así como encaminarnos hacia relaciones más significativas entre trabajadores. Es una manera de decirles ‘Nos preocupa'”.

Acerca de Microland

La prestación de servicios digitales y la transformación hacia la era digital por parte de Microland permite una mayor participación de la tecnología con menor intromisión. Ayudamos a las empresas a adoptar la infraestructura digital nextGen. Hacemos esto posible gracias a nuestra experiencia en la nube y centros de datos, redes, entorno laboral digital, ciberseguridad e Internet de las Cosas industrial, garantizando que la capacidad para ello sea predecible, confiable y estable.

En un mundo impactado por la COVID, Microland ayuda a las empresas a ingresar a la era digital con un enfoque puntual en servicios que hoy, más que nunca, son relevantes para nuestros clientes actuales y potenciales. Constituida en 1989, con sede en Bangalore, India, Microland cuenta con más de 4.500 especialistas digitales distribuidos en oficinas y centros de prestación de servicios en Asia, Australia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica.

Microland fue recientemente reconocida como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2020 para servicios de redes gestionadas.*

