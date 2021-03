Mundo Tlatehui, Francisco Fraile, Omar Coyopol, Raymundo Cuautli y Karina Pérez…el PAN se pulveriza en San Andrés Cholula

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Parecerá broma, pero en San Andrés Cholula el PAN está por tener más precandidatos a un cargo de elección popular que afiliados, porque lleva 7 contendientes a la presidencia municipal y alrededor de 100 a regidores…más los que se acumularon hasta el pasado domingo 7 de marzo, ya que la dirigencia estatal prorrogó los registros hasta ese día.

Pero de todooos los aspirantes panistas a la presidencia de San Andrés Cholula, hasta el momento no hay uno competitivo para enfrentar a la actual alcaldesa, Karina Pérez Popoca, quien también enfrenta problemas y resistencias internas con su síndico Josué Xicale, pero –pese a ello- va adelante por la reelección.

El peligro para Pérez Popoca es su propio Cabildo: Si Josué Xicale logra ser el edil sustituto, entonces su campaña será obstaculizada desde el propio ayuntamiento; pero, si consigue que la supla alguien de su confianza, como el regidor Roberto Maxil o alguien similar, habrá dado un paso decisivo por la reelección.

Además, es ella –y no Adán Xicale- quien tiene el apoyo del gobernador Miguel Barbosa Huerta para contender por Morena en San Andrés Cholula, porque Karina Pérez le dio un respaldo incondicional incluso a finales del 2018, cuando el TEPJF validó el fraude electoral morenovallista a favor de Martha Erika Alonso: Karina Pérez Popoca da espaldarazo a Miguel Barbosa

PAN CHOLULA: DE GOBERNAR SAN ANDRÉS POR MÁS DE 20 AÑOS A VOLVERSE UN DESMADRE SIN FIN

Cada día se ven más lejos los días en que –sin importar el resto del estado- el PAN ganaba una y otra vez en San Andrés Cholula…hasta que en el 2018 Morena, la candidatura de Karina Pérez y la pelea entre Rafael Moreno Valle y el ex alcalde panista Leoncio Paisano Arias provocaron la derrota que, por lo visto, no podrán revertir en 2021: Video desde Puebla: Dirigencia del PAN en San Andrés Cholula rechaza imposición de Genoveva Huerta en candidaturas

Todos sus aspirantes a la alcaldía arrastran severas debilidades y/o cuestionamientos:

1.- Mundo Tlatehui- Perdió en el 2018 y es conocido por no cumplir acuerdos. En la elección pasada, se comprometió a incluir como regidor al panista Alejandro Cuautli, pero –a la hora del registro- se pasó el convenio por el arco del triunfo y se agandalló todas las posiciones en el Cabildo. Hoy es el candidato de la estructura panista, pero no le alcanza para ser competitivo, ya que solo tiene fuerza en la cabecera y Cacalotepec.

2.- Raymundo Cuautli- Fue del PRI, después de Nueva Alianza y del PRD. Su fuerza está en la cabecera y en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, que cada vez tiene más fuerza electoral.

Cuenta con contactos en el PAN nacional, aunque el hecho de ser un chapulín, como lo es Luis Alberto Arriaga en San Pedro Cholula, le resta fuerza.

3.- Blanca Jiménez- Ya le dijeron que el aspirante panista tiene que ser hombre por razones de género, aunque ella necea con la candidatura, pese a que no tiene arraigo ni fuerza suficiente al interior del muy regionalista panismo sanandreseño.

4.- Paco Fraile- El “Pastor” es querido y respetado en el PAN, tiene el apoyo de Genoveva Huerta, pero no es de San Andrés Cholula y su modo mandón y arrebatado de tratar de penetrar en la militancia no fue aceptado. Su fuerza radica en la cabecera y algunas juntas auxiliares, pero carece de ella en la Reserva Territorial Atlixcáyotl.

5.- Francisco Mixcoatl- Solamente cuenta con influencia en la junta auxiliar de Tlaxcalancingo.

6.- Omar Coyopol- Ya fue edil de San Andrés Cholula y se le considera inteligente, aunque su mejor tiempo ya pasó.

7.- Óscar Ramírez- Tiene parte de la estructura, aunque es poco conocido.

8. Néstor de Aquino- ¿?. Seguramente en su casa lo conocen.

RESERVA TERRITORIAL, LA VENTAJA DE KARINA PÉREZ

Los panistas que se han apuntado para ser candidatos a la presidencia de San Andrés Cholula no han tomado en cuenta 2 hechos: Que la Reserva Territorial Atlixcáyotl ya representa cerca del 40% del padrón electoral y que Lomas de Angelópolis se lleva el 16 por ciento del mismo listado.

El problema es que ahí prácticamente no hay encuestas, porque no se permite la entrada a la zona de Lomas de Angelópolis, que es fifi, aunque hay bases para prever que el blanquiazul ganará sin mayores problemas en dicha zona residencial.

Pero la Reserva Territorial tiene un peso electoral cada vez mayor y ahí Karina Pérez les lleva mucha ventaja, porque es la primera presidenta municipal que ha procurado atenderla, darle servicios, como lo demuestra el hecho de haber colocado una delegación: Preside Karina Pérez Popoca asamblea comunitaria para la confirmación de delegación en la reserva territorial.

MIGUEL ÁNGEL HUEPA, LA VARIABLE QUE FALTA POR CONOCER

La cabecera de San Andrés significa el 42 por ciento del electorado, pero –para ganar la alcaldía- se tiene que conseguir la Reserva Territorial Atlixcáyotl, donde la actual edila les lleva mucha ventaja a los panistas , porque los anteriores presidentes municipales, simplemente, nunca voltearon a verla: Desde San Andrés Cholula: Cabildo aprueba crear delegación en la Reserva Territorial Atlixcáyotl

Así que Karina Pérez parte con ventaja para reelegirse en San Andrés Cholula, si logra superar o reducir las controversias internas y, principalmente, si mantiene el control de su cabildo y neutraliza o llega a acuerdos con Adán y Josué Xicale, algo que –al menos por ahora- luce complicado.

La única variable importante que podría cambiar es si el ex edil y ex secretario general del PAN estatal, Miguel Ángel Huepa, decidió registrarse, porque él sí es un “mapache” electoral que podría equilibrar la contienda, aunque desde hace meses se mostró reacio a apuntarse para contender en el 2021: PAN no ganará en automático en San Andrés Cholula: Miguel Ángel Huepa