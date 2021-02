CGTN: 98,99 millones de personas fuera de la indigencia: ¿cómo logró China eliminar la pobreza extrema 10 años antes de lo previsto?

PRNewswire

China declaró el jueves una “victoria completa” en su batalla contra la pobreza extrema, con 98,99 millones de ciudadanos pobres de las zonas rurales que superaron la línea de la pobreza definida por el gobierno según el ingreso anual per cápita. Ese es un indicador clave de que el país ha logrado marcar el inicio de una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos dentro de los plazos previstos.

Esto ocurre 10 años antes de lo previsto por el plan del país más poblado del mundo para lograr los objetivos de la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2030, según el presidente chino Xi Jinping. El logro se consiguió el mismo año en que el Partido Comunista de China (CPC) celebra el centenario de su fundación.

“¡Esta es una gran gloria para el pueblo chino, el CPC y nuestra nación!”, señaló Xi en una reunión sostenida para destacar los logros del país en el marco de la erradicación de la pobreza extrema y elogiar los modelos a seguir en esa causa, aclamando el logro como “un milagro en la Tierra que debe ser escrito en la historia”.

El evento se llevó a cabo en el Gran Salón del Pueblo en la capital, Pekín, el jueves por la mañana.

La reforma toma tiempo y trabajo arduo

El comienzo no fue fácil.

Xi fue enviado a trabajar a principios de la década de 1980, cuando estaba en sus 30, como funcionario a nivel de base en el condado de Zhengding, en la provincia norteña de Hebei, en el marco de la convocatoria del país para programas de mitigación de la pobreza a gran escala. Y fue allí donde comenzó sus experimentos de reforma: contratos de tierras rurales. Luego se convirtió en secretario del comité del partido de la prefectura de Ningde, en la provincia de Fujian, en el sudeste de China.

“Siempre tuve una sensación de malestar”, recordó Xi en su libro “Up and Out of Poverty” (“Arriba y fuera de la pobreza”). “La mitigación de la pobreza es una labor monumental que requiere los esfuerzos de varias generaciones”.

Durante las dos décadas siguientes, situó su sueño de eliminar la pobreza en el centro de la vida política de China.

“La reforma de Xi deriva de su experiencia”, afirmó Shi Zhihong, un ex subdirector de la oficina de investigación de políticas del Comité Central del CPC. “Él sabía que los antiguos caminos establecidos no conducirían a ninguna parte, y la reforma era imperativa”.

Desde 2012, el presidente chino ha viajado extensamente a comunidades empobrecidas más de 50 veces y ha aprendido sobre la vida de las personas.

Medidas personalizadas basadas en situaciones prácticas

La precisión fue clave para el éxito de China. La estrategia de alivio focalizado de la pobreza fue presentada a fines de 2013 por Xi, quien comparó la adopción de enfoques indiscriminados con “matar pulgas con una granada de mano”.

Xi lo llamó “el camino hacia la erradicación de la pobreza con características chinas” en su discurso del jueves. De hogar en hogar, se respondió a las preguntas de quién necesita exactamente ayuda, quién debería proporcionarla, cómo debe prestarse la ayuda y qué normas y procedimientos deberían adoptarse para salir de la pobreza.

Para dar un paso más, el gobierno central también ha enviado millones de funcionarios de la ciudad a la primera línea, que han acudido a las zonas más pobres y han trabajado con personas en circunstancias físicas difíciles.

“Entonces, de nuevo nos preguntamos: ¿cómo puede China erradicar la pobreza absoluta? Se debe a la filosofía del partido gobernante, al objetivo de la prosperidad común”, dijo a CGTN Zheng Yongnian, decano del Instituto Avanzado de Estudios de la China Global y Contemporánea en la Universidad China de Hong Kong, en Shenzhen.

La infraestructura rural, la educación y la atención de la salud mejoraron. Los datos oficiales muestran que más de 9,6 millones de personas dejaron sus pequeñas casas de ladrillos de adobe, que pueden suponer problemas de seguridad. Algunos hospitales rurales se asociaron con sus homólogos metropolitanos para ofrecer servicios médicos de alta calidad a los residentes de las zonas rurales.

“La pobreza inducida por la enfermedad es uno de los problemas más difíciles en las zonas rurales”, afirmó Hu Yi, jefe del hospital público en el condado de Zhenxiong en la provincia de Yunnan. “Ahora no tienen que viajar lejos para recibir tratamiento, ni siquiera para enfermedades graves”.

Revitalización Rural: consolidación de los logros

Pekín ahora apunta más alto en lo que respecta a la consolidación de sus resultados ya alcanzados. Ha establecido objetivos para lograr la modernización básica de la agricultura y las zonas rurales para 2035, y ha fijado el importante objetivo de lograr una sólida industria agrícola, una zona rural hermosa y agricultores prósperos para 2050.

Se planteó un término: vitalización rural.

“Para acelerar la formación de un nuevo patrón de desarrollo de “circulación dual” en el que los mercados nacional e internacional se refuercen mutuamente, con el mercado nacional como pilar fundamental, es una medida imprescindible que la agricultura, las áreas rurales y los agricultores desempeñen un papel estabilizador y de apoyo en el mantenimiento del desarrollo económico y social de China,” comentó Li Guoxiang, becario de investigación del Instituto de Desarrollo Rural de la Academia China de Ciencias Sociales, en un artículo de opinión de CGTN.

Para aquellas aldeas que venden sus productos agrícolas únicamente dentro de sus inmediaciones, se han ampliado los mercados gracias al rápido desarrollo del servicio de comercio electrónico.

Luo Huimin, oriundo del condado de Wannian en la provincia de Jiangxi, analizó la demanda de productos agrícolas en las ciudades y optimizó el suministro de productos agrícolas. Ahora abre cadenas comerciales que proveen cultivos y aceite para residentes de todo el país, desde Nanchang, capital provincial de Jiangxi, hasta la provincia sureña de Guangdong.

Con más de 90 empleados, todos oriundos de la ciudad natal de Luo, ahora reciben cada uno hasta 15.000 yuanes (USD 2.172) cada mes.

Según una encuesta realizada a principios de 2019 entre 3.378 trabajadores migrantes, más de 60 % de los encuestados afirmó creer que la mejora de los recursos públicos, como la salud, la educación y la infraestructura, los convence de permanecer en el campo o regresar de las zonas costeras.

Las dificultades de la revitalización rural no son nada menos que la erradicación de la pobreza extrema, afirmó Xi en su discurso del día jueves. “¡Pero mantendremos el impulso de este arduo trabajo y continuaremos avanzando!”