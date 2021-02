Acusan a policías de Amozoc de poner retén para extorsionar

Sadit González

Para eso si son buenos los policías y tránsitos de Amozoc

Automovilistas que circulan sobre la federal a Tehuacán antes de llegar al autodromo denuncian a los policías y tránsitos municipales de montar retenes sólo para extorsionar.

“Para eso si estan buenos los uniformados ya que todos los días es lo mismo, se paran en el mismo lugar para poner su retén solo para extorsionar a la gente, piden alrededor de 3 mil pesos para no llevarte al corralón, la semana pasada viví una experiencia muy desagradable, ya que un automovilista fue retenido por los agentes y como no quiso dar la mochada se lo llevaron al corralón, me tocó ver como se les arrodillaba para que no se lo llevarán ya que viajaba junto con su familia pero a los policías les valió y lo remitieron al corralón” denunció un ciudadano…

Cabe señalar que esa vialidad pertenece a jurisdicción estatal y los policías están cometiendo el delito de usurpación de funciones y extorsión.

“Ahora se sabe por qué no llegan o llegan tarde a los auxilios ya que se la pasan mordiendo a la gente con sus retenes falsos” agregaron.

Se pide la intervención de las autoridades estatales en especial a vialidad del estado delegación Amozoc teniendo como delgada a la Sra Socorro Salas Jiménez para que tome cartas en el asunto y así mismo retiren ese retén que está fuera de la ley.