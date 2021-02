Santiago Ormeño avisa: jugaré con quien me llame primero, Perú o México

ESPN

El delantero de Puebla nació en tierras aztecas, pero también puede representar a los incas en caso de ser convocado

Santiago Ormeño, goleador de nacionalidad mexicana y peruana, manifestó que su sueño es jugar en una Selección Nacional y aunque advierte que nadie le ha dicho que aparecerá en determinada lista de convocados, tiene claro que jugará con quien lo llame primero.

El delantero de Puebla, quien le anotó un hat-trick a Bravos de Juárez en la jornada seis de Guardianes 2021, señaló que “nací en México, pero tengo raíces peruanas; soy elegible para las dos selecciones, en un momento dado”, agregó el jugador de 27 años y sin dudarlo Santiago Ormeño dijo que “si solo me toma en cuenta una selección sería la selección que elegiría”.

En conferencia de prensa, reiteró que no tiene ninguna invitación para formar parte de ninguna selección y “por lo tanto no debo decidirme por ninguna y seguiré trabajando para ganarme esa oportunidad. Llegado el momento (si es que Perú y México lo llaman a la vez) sabré cuál decisión tomar”.

Cuando se le preguntó si para un posible llamado influye el ser un futbolista mediático o jugar en determinado equipo, fue tajante al decir que no. Considera que “los que están ahí han hecho méritos. No creo que hayan recibido algo regalado” y agregó que el entrenador convoca a quienes les ve algo y no por estar en tal o cual club.

Por otro lado, se sorprendió cuando le comentaron que en 26 partidos que ha jugado en Primera División lleva 11 goles, números que lo ponen por encima de Raúl Jiménez y Javier ‘Chicharito’ Hernández cuando dieron sus primeros pasos en el máximo circuito.

“Son extraordinarios jugadores, pero la verdad no he checado ese dato, pero lo haré de pura curiosidad. Todos tratamos de dar lo mejor. Quizá he hecho más goles (que los mencionados), pero eso no significa que sea mejor o que haga mejor las cosas”.

En cuanto a por qué empieza a despuntar a sus 27 años, cuando lleva escasos dos años de jugar en Primera División, consideró que “tal vez mi caso es único, un caso especial, que alguien empiece a jugar a mi edad. Escuché que por ahí Oribe Peralta, pero creo que no lo hizo tan grande como yo”.

A su juicio, la falta de oportunidades que tuvo en otros clubes le fueron retrasando el debut, además de que personalmente tampoco se había decidido a ser profesional. “Yo creí que era bueno, pero no me daban mi oportunidad, pues calidad siempre tuve, pero había otros factores que no me lo permitían”.

Santiago Ormeño se encuentra en el tercer lugar de la tabla de goleo con cuatro anotaciones en seis partidos, a la par de otros tres mexicanos, algo que para él es importante. Dijo que al inicio del torneo se propuso hacer 10 tantos y “puede ser que ni por error llegue a ese número”.