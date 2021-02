Con una derrota, Cruz Azul da la bienvenida a Tigres, subcampeón del mundo

ESPN

Cruz Azul sumó su cuarta victoria consecutiva en el torneo, después que vencer 0 a 2 a Tigres, que regresaron golpeados después de su aventura en Catar en el Mundial de Clubes.

Un gol de Luis Romo y uno de Guillermo ‘Pol’ Fernández pusieron a la Máquina como tercer lugar de la clasificación general.

Los celestes salieron sin miedo en el Estadio Universitario. De inmediato, la presión alta surgió efectos y pareció que los de la capital le pusieron un ritmo inaguantable al partido para los felinos.

Luis Romo fue la clave en el esquema de Juan Reynoso. El mediocampista mexicano organizaba el juego hacia delante y su sacrificio defensivo dejaba sin peligro la meta de Jesús Corona.

El primer pitido fue de Jonathan Rodríguez, pero el ‘Cabecita’ perdió un mano a mano ante Nahuel Guzmán. El uruguayo no impactó bien y el esférico fue rechazado por el arquero felino con los pies.

Sin embargo, con la presión tras la pérdida y la comodidad en la cancha, Romo y Orbelín Pineda se conjugaron en una pared que mató las marcas felinas y que abrió el marcador tras un cabezazo del 7 celeste. Romo se alzó de buena forma y de cabeza gritó el gol que retumbó en el Volcán.

La ‘Máquina’ no cedía ante la presión. Ricardo Ferretti lució desesperado en la banca y los gritos a sus pupilos eran constantes, pero el regaño no fue suficiente. Orbelín se perdió el segundo gol después de entrar al área y no definir a tiempo. Luis Rodríguez alcanzó a puntearle el balón en el área grande para impedir el disparo del mexicano.

Luego, la polémica llegó por parte de los árbitros y es que al parecer de los expertos arbitrales, le perdonaron la tarjeta roja a Jesús Dueñas luego de un pisotón sobre Luis Romo. El silbante central se limitó a la amarilla.

Para el complemento, Tigres modificó sus cartas y el juego se equilibró. Cruz Azul ya no era tan peligroso y rápido se replegó para impedir los ataques felinos, mismos que fueron, en su mayoría, por los pies de Carlos González, quien perdió dos mano a mano ante las buenas reacciones de Corona, quien dejó su meta a cero.

Tigres no rugía, por más que intentaba dar un zarpazo, se quedó corto en sus intentos y se ve que la derrota en el Mundial de Clubes no la dejaron atrás.

Por si no fuera poco, hacia el término del partido, Guillermo ‘Pol’ Fernández mostró su calidad y con un disparo de fuera del área de pierna zurda, mató las ilusiones de los felinos por empatar y puso el 0-2 definitivo.

Juan Reynoso y la Máquina están imparables. Llevan cuatro juegos seguidos con victoria, son terceros generales y cada vez lucen mejor.