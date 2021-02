16.1 millones de empleados de EE.UU. podrían quedar fuera de juego por la resaca del Super Bowl

Staff/Rossi

Mientras millones de personas planean reunirse para ver el partido, el COVID-19 podría cambiar el “irse de pinta” para siempre

LOWELL, Massachusetts y WESTON, Florida, 4 de febrero de 2021 — Se estima que 16.1 millones1 de empleados estadounidenses podrían faltar al trabajo el lunes después del Super Bowl LV, según la encuesta anual sobre ausentismo del Super Bowl encargada por The Workforce Institute de UKG y realizada en línea por The Harris Poll, con más de 1,000 empleados adultos. Sin embargo, más de dos tercios de los empleados estadounidenses (69%) dicen que se sentirían culpables de fingir estar enfermos para no trabajar el día después del Super Bowl este año, cuando tanta gente está realmente enferma.

Además, mientras que el COVID-19 sigue influyendo en casi todas las facetas del trabajo y de la vida personal, más de uno de cada diez empleados estadounidenses (11%) —lo que podría equivaler a más de 15 millones2 de empleados adultos— dicen que tienen previsto ver el Gran Juego en una fiesta sin tomar precauciones contra el COVID-19 (por ejemplo, distanciamiento social, límites de asistencia, máscaras). Aunque es alarmante, es un recordatorio vital para que las empresas tengan un plan de juego lo más sólido posible para prevenir las transmisiones en el lugar de trabajo mucho después del silbatazo final.

A pesar del trabajo remoto generalizado3, se espera un ausentismo casi récord relacionado con el Super Bowl. Si bien es cada vez más común que los empleados pidan el lunes después del juego como día libre, más empleados también están “ghosting” a su empleador. ¿Cómo serán las tendencias de ausencia este “Super Lunes”?

Alrededor de 16.1 millones de empleados estadounidenses1 dicen que piensan faltar al trabajo el lunes siguiente del Super Bowl LV. ¿La buena noticia? Se estima que 8.8 millones de empleados4 se tomarán un día personal/PTO(Tiempo Libre Remunerado) pre aprobado este año.

Sin embargo, se calcula que 4.4 millones de empleados5 admiten que piensan llamar al trabajo para decir que están enfermos, aunque realmente no lo estén.

La tendencia al “ghosting”, es decir, que los empleados no se presenten a trabajar y no digan a nadie que no van a hacerlo, sigue creciendo: Se calcula que 2.9 millones de empleados6 dicen que van a trabajar de forma “fantasma” este año, lo que supone casi el doble de la cifra del año pasado, que fue de 1.5 millones7 de trabajadores.

Mientras que unos 10.2 millones de empleados8 afirman que tienen previsto empezar a trabajar más tarde de lo normal el Super Lunes de este año, otros 10.2 millones9 se estima que esperarán hasta el último momento —el domingo por la noche o el lunes por la mañana— para decidir. Esto significa que el número total de ausencias podría ser incluso mayor de lo previsto.

Los empleados con acuerdos de trabajo a distancia pueden aprovecharse de estar en casa: Un tercio de los empleados (33%) que trabajan a distancia al menos una parte del tiempo dicen que se relajarán el día después de la Super Bowl porque su empleador no lo sabrá.

Más de dos tercios de los empleados estadounidenses (69%) dicen estar preocupados porque las reuniones relacionadas con el Super Bowl se conviertan en “eventos de super propagación”. Esta preocupación parece justificada.

Más de la mitad de los empleados (54%) dicen que conocen al menos a una persona que tiene previsto organizar o asistir a una fiesta para ver la Super Bowl este año.

Más de 1 de cada 10 empleados (11%) tiene previsto ver el Super Bowl LV en una fiesta, ya sea en su casa o en la de otra persona, sin tomar precauciones COVID-19 (por ejemplo, distanciamiento social, límites de asistencia, máscaras).

Por el contrario, un poco más de la mitad de ellos (6%) tiene previsto ver el partido en una fiesta con muchas precauciones COVID-19 (por ejemplo, fuera, distanciamiento social, límites de asistencia, máscaras).

En general, un poco más de la mitad de los empleados (51%) tienen previsto ver el partido en casa sólo con las personas con las que residen.

Entre los empleados que acuden a un lugar de trabajo físico al menos de vez en cuando, casi 3 de cada 5 (57%) afirman estar preocupados por trabajar los días siguientes del Super Bowl porque las personas con las que trabajan o las que los rodean pueden haber estado expuestas al COVID-19 por haber asistido a una reunión.

El COVID-19 puede cambiar la forma de irse de pinta en el futuro, pero los empleados siguen manteniendo la esperanza de que el Super Bowl se convierta algún día en un día feriado.

En un signo de empatía, la mayoría de los empleados estadounidenses (69%) dicen que se sentirían culpables de fingir estar enfermos para tomarse el día libre después del Super Bowl este año, cuando hay tanta gente realmente enferma.

Más de la mitad de los empleados (53%) también admiten que tendrían miedo de avisar que están enfermos el día después del Super Bowl este año porque su empleador podría exigir una nota del médico o una prueba COVID-19 negativa antes de permitirles volver al trabajo.

En general, cerca de la mitad de los empleados (51%) afirman que su empresa está planificando de forma proactiva el ausentismo que puede producirse el lunes después del Super Bowl, lo que supone un ligero descenso respecto al 56% del año pasado7.

¿Una cura para la resaca anual del Super Bowl que recorre los lugares de trabajo? Casi dos tercios de los empleados (64%) creen que la NFL debería trasladar el Super Bowl a la noche del domingo anterior al Día de los Presidentes, a mediados de febrero, asegurando que el día después del partido caiga en un día festivo nacional en el que muchos negocios estadounidenses cierran.

En general, el 39% de los empleados cree que el día después del Super Bowl debería ser un día feriado.

Dr. Chris Mullen, Ph.D., director ejecutivo, The Workforce Institute de UKG

“Los empleados están ansiosos, estresados y totalmente agotados. No es de extrañar que se aferren al Super Bowl para tener una sensación de normalidad, aunque sólo sea una excusa para tomarse un día libre. Las empresas deben aprovechar esta semana que precede al Super Bowl para comunicarse abierta y honestamente con los empleados sobre sus planes para el día del partido, a fin de garantizar que los comportamientos arriesgados fuera del horario de trabajo no pongan en peligro a los compañeros, a los clientes y a sus comunidades cuando vuelvan a trabajar. El reto será hacerlo de una manera que no reprima el compromiso de los empleados. De otra manera, un día de pequeñas disrupciones con un elevado ausentismo puede convertirse en semanas de problemas”.

Sharlyn Lauby, SHRM-SCP, miembro del consejo del Workforce Institute de UKG; presidenta de ITM Group; bloguera de HRBartender.com

“A pesar de la pandemia, el Super Bowl puede seguir siendo un evento en el que las empresas reúnan a sus empleados. En lugar de buscar oportunidades creativas para atraer a la gente al trabajo el lunes por la mañana, deberían ser transparentes a la hora de enfatizar y mejorar sus protocolos de seguridad. Recuerde que la mayoría de los empleados que planean ver el partido lo harán de forma segura. Asegúrese de que los administradores de personal atiendan las preocupaciones individuales. Aunque sea difícil, vaya más allá de las normas básicas, como limitar aún más el número de clientes en una tienda. Sus empleados recordarán estas acciones mucho tiempo después de que la pandemia termine finalmente”.

Como referencia histórica, el año en el que más se estimó el ausentismo laboral tras el Super Bowl fue 20207 (17.5 millones). En general, un tercio de los empleados (33%) afirma no haber ido a trabajar o haber entrado tarde al trabajo el día después del Super Bowl.

